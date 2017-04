Ipixuna recebe balsa com ajuda humanitária

A balsa do governo do Estado, carregada com 500 toneladas de ajuda humanitária, fez hoje, 25, a terceira parada desde que saiu de Manaus no mês passado e chegou ao município de Ipixuna, na calha do Juruá, que está em Situação de Emergência por conta da enchente.

“Já estamos no segundo atendimento humanitário às famílias de Ipixuna. O primeiro foi realizado em março e agora a balsa chega carregada com a segunda remessa. Essa medida adotada pelo Estado e pelo governo Federal, garante a saúde física e nutricional da população afetada, que perde, neste período, as condições de trabalho, principalmente no campo”, afirmou secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, coronel Ferrando Pires Junior.

Ipixuna tem 1.651 famílias afetadas. Para este município a Defesa Civil do Amazonas enviou quase 62 toneladas de alimentos não perecíveis, 11 mil litros de água potável, 1.100 colchões, 1.100 kit´s dormitório, 2.700 kit´s de higiene, 2.500 frascos de hipoclorito de sódio e medicamentos.

A balsa já descarregou ajuda humanitária em Itamarati, no último dia 12 de abril, e em Eirunepé, no dia 17. De Ipixuna, a embarcação segue para o município de Guajará, que será atendido já na segunda fase.

Com informações da assessoria