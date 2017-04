Ipixuna recebe atendimentos do Barco PAI a partir desta sexta-feira

Em expedição há 40 dias na calha do Juruá, o Barco PAI ‘Todos pela Vida’ fez mais de 30 mil atendimentos no interior do Amazonas. Nesta sexta-feira (21), a embarcação chega ao município de Ipixuna (a 1.367 km de Manaus), levando à população serviços na área de cidadania, como a emissão de documentos e aposentadoria, e atendimentos de saúde, como consultas odontológicas, oftalmológicas e o preventivo mais moderno na detecção de lesões pré-cancerosas no útero.

Revitalizado pelo Fundo de Promoção Social (FPS), o barco PAI ‘Todos pela Vida’ começa agenda em Ipixuna pela comunidade de Açaituba, na sexta-feira. Ao todo, a embarcação do Programa de Atendimento Itinerante (PAI), do Governo do Estado, ficará no município por 15 dias, com paradas na sede de Ipixuna (de 22 a 29/04) e nas comunidades de Pernambuco (01/05), Monte Lígia (02/05), Penedo (03/05) e Boca do Puca (04/05).

Mais de 30 tipos de serviços são oferecidos. A embarcação já passou por Envira e Guajará, de onde saiu nesta quinta-feira, 20 de abril, após nove dias de atendimento na sede e em comunidades rurais. “Estamos trabalhando todos os direitos de crianças e adolescentes, a campanha de educação do trânsito, a semana do bebê, conversando com as parteiras no sentido de que todas as mulheres possam seguir as orientações de amamentação. Também focados na busca ativa de crianças em situação de abandono escolar. É uma agenda extensa de serviços e ações do governo em diversas áreas”, ressaltou a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Graça Prola.

Os atendimentos médicos estão entre os serviços mais buscados pela população. Novidades na saúde da mulher como o preventivo da Citologia em Meio Líquido, que é mais moderno e eficaz no diagnóstico de lesões pré-cancerosas no colo do útero, estão em alta. Os exames estão inseridos na estratégia do governo estadual de reduzir o número de casos de câncer no colo do útero, o tipo mais frequente e o que mais mata mulheres amazonenses.

No barco também é possível fazer ultrassonografia, consultas com médicos generalistas, dentista e oftalmologista. Nas duas cidades do Juruá, o Barco PAI atendeu mais de 900 pessoas com problemas na visão. Após o encontro com o médico, o paciente ganha os óculos. Até o momento, já foram entregues 221 e outros 284 estão sendo confeccionados para doação.

O secretário-executivo de Cidadania da SEJUSC, Eduardo Silva, disse que a emissão de documentos e os serviços na área de Previdência Social continuam despertando grande interesse. Mais de 1,2 mil documentos de identidade, entre primeira e segunda via, foram emitidos nos dois municípios. Além de RG e CPF, é possível tirar o documento indígena RANI, a carteira de trabalho e acessar a todo o leque de serviços previdenciários do INSS.

Outra iniciativa de destaque realizada através do barco PAI é a busca ativa de pessoas com deficiência para a doação de cadeiras de rodas, bengalas e muletas e a entrega de mosquiteiros impregnados para combater a malária, que tem alto índice de transmissão na região.

“Esse primeiro mês de trabalho tem nos mostrado que o Barco PAI é uma estratégia fundamental para alcançar a população que está nas áreas mais isoladas. É importantíssimo para levar cidadania até essas pessoas, resgatando a dignidade desse povo que vive em comunidades ribeirinhas de difícil acesso”, disse Silva.

