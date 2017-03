Ipixuna recebe ajuda humanitária após decretar situação de emergência

Ipixuna (distante 1.363 km de Manaus), na calha do Juruá, está em situação de emergência por conta da enchente e desde as primeiras horas desta terça (21) começou a receber ajuda humanitária do Governo, por meio da Defesa Civil do Amazonas. No total, são oito toneladas de materiais que vão socorrer os moradores do município.

Na calha do Juruá, são quatro municípios em situação de emergência, totalizando 5.970 famílias afetadas de Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamarati.

“Já atendemos Guajará e agora começamos o atendimento humanitário em Ipixuna. A determinação do governador José Melo é garantir a saúde e proteção alimentar das famílias afetadas pela enchente”, enfatizou o secretário executivo do órgão, coronel Fernando Pires Júnior.

Em Ipixuna são 1.651 famílias impactadas pela enchente, que começaram a receber cestas básicas, kits medicamentos (antibióticos, vitaminas, sais de hidratação, analgésico), kits dormitório (lençol, mosquiteiro, rede), kits de higiene pessoal e hipoclorito de sódio, para purificação da água.

Os próximos municípios beneficiados serão Guajará (segunda fase de atendimento), Eirunepé e Itamarati.

Estado de alerta

Os municípios localizados na calha o Juruá (Juruá, Carauari e Envira), no Alto Solimões (Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Iça, Tonantins e Atalaia do Norte), continuam em “alerta”, estágio que antecede a situação de emergência.

Em “atenção” permanecem os municípios que compõem a calha do Baixo Amazonas (Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos, Maués).

Com informações da assessoria