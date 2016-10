Iphan e governo do Amazonas tem dez dias para adotarem ações emergenciais na Santa Casa de Misericórdia

Com objetivo de evitar a ruína e desabamento do prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, situada no Centro Histórico da capital, uma ação cautelar foi encaminhada à justiça pelo Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM). O documento destaca a elaboração, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e a execução, via governo do Amazonas, de um plano de ações emergenciais.

O MPF pede à Justiça que o plano de ações emergenciais, incluindo cronograma de execução, seja apresentado em no máximo dez dias, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, a incidir sobre o patrimônio pessoal da Superintendente do Iphan no Amazonas, em caso de descumprimento.

Já o governo do Amazonas deve iniciar a execução do plano de ações no prazo máximo de dez dias, bem como cumprir pontualmente o cronograma de execução estipulado pelo Iphan, também sob pena de multa diária de R$ 5 mil, a incidir sobre o patrimônio pessoal da autoridade pública responsável pelo descumprimento.

Outro ponto destacado, é o restabelecimento do serviço de vigilância e segurança patrimonial, preferencialmente armada, que está suspenso desde o último dia 3 de agosto deste ano. A ação requer o retorno do serviço, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil, a incidir sobre o patrimônio pessoal da autoridade pública responsável pelo cumprimento da decisão.

Fechado há 12 anos, o prédio construído em 1880 vem sofrendo com a deterioração pelo tempo e pela ação de vândalos, correndo perigo de dano irreparável ao bem tombado, com risco até de desabamento, o que se agravou com a retirada da empresa de segurança do local.

Uma recomendação expedida pelo MPF/AM em maio de 2014 propôs a adoção de ações pelo Iphan e pelo governo para restauração e conservação do prédio histórico, o que não foi atendida e levou o órgão a recorrer à Justiça. O caso vem sendo acompanhado pelo MPF desde 2013, quando o próprio Iphan encaminhou relatório de inspeção que atestou o status de abandono e degradação do prédio da Santa Casa de Misericórdia. Em 2014 e 2015, novas inspeções realizadas constataram a destruição de esquadrias e peças de madeira, falta de parte do telhado original, risco de desabamento de forro e presença de rachaduras e trincas nas paredes, entre outros problemas.

