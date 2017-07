Ipês envenenados voltam a brotar na Djalma Batista

Ipês compõem a arborização da Djalma Batista – fotos: Márcio Melo

Três dos seis ipês adultos que compõem a arborização da avenida Djalma Batista, nas proximidades do conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul, e que foram alvo de tentativa de envenenamento, começam a brotar.

Especialistas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) estão monitorando as árvores e continuam realizando tratamento na esperança de recuperá-los por completo.

Segundo o gerente de corte e poda da Semmas, o engenheiro florestal Wellington Auzier, foram aplicados curativos sobre os ferimentos das plantas, lavagem e, caso houvesse perda, outras seriam plantadas no mesmo local. “Todos esses procedimentos foram feitos na tentativa de conter o processo de degeneração das árvores, que ocorreu muito rápido, com o ressecamento das folhas”, disse o engenheiro florestal.

Especialistas da Semmas estão monitorando as árvores

O delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente, Samir Freire, realizou os procedimentos policiais para apurar que material foi usado e a autoria do crime. “Efetuamos a perícia no local, mas o procedimento foi finalizado com autoria indefinida”, explicou a autoridade policial.

Quanto ao produto utilizado para envenenar os ipês, no laudo da perícia policial constou-se uma substância de coloração violeta, mas sem a definição dos agentes químicos que compõem o produto.

O engenheiro florestal da Semmas também acompanhou a perícia administrativa, mas não conseguiu definir o material. “As árvores sofreram um corte no tronco e tiveram um líquido escuro aplicado, sem ser identificado”.

