Ipaam resgata sucuri de quatro metros em restaurante no bairro da Chapada

A gerência de fauna do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) resgatou uma sucuri (Eunectes murinus) de quatro metros e meio em um restaurante no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

O réptil havia saído do igarapé do Mindu, nas proximidades da avenida Constantino Nery, no mesmo bairro, e aproximou-se de cachorros da localidade que começaram a latir assustados. O proprietário do restaurante percebeu a situação, conseguiu prender a cobra e acionou o resgate do Ipaam, que funciona com esquema de plantão nos finais de semana.

A sucuri foi solta em uma área verde na bacia do rio Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A cobra constritora, que vive em regiões alagadas, pode chegar a 10 metros de comprimento e, por isso, é um dos répteis mais temidos da fauna Amazônica.

No dia 20 de julho deste ano, outra sucuri de dois metros foi achada em uma casa no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte, e solta às margens de um igarapé localizado na avenida das Torres.

Este ano o Ipaam já resgatou mais de 250 animais da fauna nativa amazônica. O resgate de fauna do Ipaam pode ser acionado através do número: (92) 2123-6739.

