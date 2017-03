Ipaam promove 1ª Feira das Artesãs Itinerantes de 2017

A 1ª Feira das Artesãs Itinerantes de 2017 está sendo realizada nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3), no estacionamento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), localizado na avenida Mario Ypiranga Monteiro, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. A feira está aberta ao público no horário de 8h às 14h.

Produtos como sandálias, jogos de mesa, bijuterias feitas com sementes, caixas e porta-retratos de madeira e comidas típicas estão sendo comercializados pelas artesãs.

O Ipaam apoia iniciativas sustentáveis, como a produção de artesanatos feitos com reciclagem de resíduos de madeira e garrafas pet, por exemplo. O trabalho beneficia o meio ambiente e auxilia na renda de pessoas que vivem exclusivamente do artesanato.

Cronograma 2017

Esta é a primeira edição de seis que deverão ocorrer neste ano. A 2° edição deverá ocorrer nos dias 11 e 12 de abril e contará com oficinas de artesanato para o público geral.

2ª Edição – 11 e 12 de abril

3ª Edição – 2 e 3 de maio

4ª Edição – 8 e 9 de junho

5º Edição – 10 e 11 de agosto

6ª Edição – 10 e 11 de outubro

