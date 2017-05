 IPAAM notifica empresas de turismo de selva no Amazonas

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) em conjunto com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), realizou entre os dias 8 e 12 de maio a Operação Kari’Oca II na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro e Puranga Conquista, que abrange os municípios de Iranduba, Manacapuru e Manaus, na Região Metropolitana.

A operação atende à solicitação do Ministério Público, além de reforçar a presença do Ipaam e Batalhão de Policiamento Ambiental em crimes ambientais na região.

Hotéis de Selva

Em relação aos empreendimentos hoteleiros, dois deles – um hotel de selva e uma embarcação – foram notificados a se regularizarem por levar turistas a unidades de conservação do Estado sem a devida autorização legal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

As empresas que operam com turismo de selva devem solicitar autorização da SEMA e IPAAM, por conta dos riscos que expõem os recursos naturais das unidades de conservação estaduais. Por exemplo, não é permitido levar material biológico do local sem a devida autorização.

Durante a Operação Kari’oca I, realizada em fevereiro de 2017, o IPAAM havia fiscalizado cinco empreendimentos turísticos, tendo notificado dois e multado três por estarem operando irregularmente. O nome da operação faz referência à etimologia tupi Kari’oca que significa “casa do homem branco”.

O IPAAM recebe denúncias de ilícitos ambientais, anônimas ou identificadas, pelos telefones (92) 2123-6715/6729 ou diretamente na sede do órgão.