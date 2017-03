Ipaam leva oficina de artesanato e leitura para Janauari

Nesta sexta (31) e sábado (1°), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e o Grupo de Artesãs Itinerantes realizam a 1° Ação Itinerante de 2017 na estrada Manoel Urbano, na Comunidade do Janauari, localizada no km 7 da rodovia AM-010.

A ação tem como objetivo levar oficinas de artesanato e leitura, doações e palestras sobre o meio ambiente para comunidades carentes no interior do Amazonas. Esta ação é resultado de uma parceria entre o Grupo de Artesãs Itinerantes, o Ipaam e a organização Rompendo Mais Fronteiras.

Na sexta-feira, a analista ambiental Vandete Rocha, realiza uma oficina de artesanato usando garrafas pets para sensibilizar a comunidade quanto ao descarte impróprio e sobre a importância da reutilização desse material plástico. Já no sábado, a Biblioteca Móvel Juscelino Batista chega à comunidade para a realização de oficinas de leitura com crianças e adultos da comunidade. Ainda na programação está a palestra sobre a exploração de animais silvestres, queimadas e reaproveitamento de resíduos.

A comunidade do Janauari também receberá atendimento médico e odontológico, exames de sangue e assistência social. Além disso, os voluntários distribuirão doações de roupas e brinquedos para os comunitários que participarem da ação.

Com informações da assessoria