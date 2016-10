Ipaam leva ações de educação ambiental à comunidade Açutuba

Na nesta sexta-feira (14) e sábado (15), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o Grupo de Artesãs Itinerantes e outros parceiros realizarão a 1° Ação Itinerante de Açutuba na comunidade Canto do Açutuba, no município de Iranduba, com o objetivo de levar atividades como oficinas de reciclagem e leitura. O ponto de partida será a Pousada Refúgio Paraíso, na praia de Açutuba.

O Ipaam participará com a sua biblioteca-móvel Juscelino Batista, que contém cerca de 600 títulos com variados temas sobre o meio ambiente. As oficinas de leitura serão oferecidas para os adultos e crianças da comunidade hoje.

“O objetivo da biblioteca móvel é, ao mesmo tempo, incentivar o hábito da leitura e também transmitir informação ambiental”, explicou Vandete Costa, analista ambiental do Ipaam.

Ainda na sexta-feira à noite, a comunidade também será beneficiada com a oficina de reciclagem para transformar produtos descartados na praia como, garrafas pets, latinhas e vidro, em renda própria.

O Ipaam, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) e as artesãs itinerantes também organizaram uma arrecadação de brinquedos para as crianças carentes de Açutuba que serão distribuídos ao final da ação em comemoração ao Dia da Criança, na manhã de sábado (15).

O pedido partiu da comunidade que vem sofrendo com o descarte de lixo na praia do local. A educação ambiental juntamente com a oficina de reciclagem ajudará a sensibilizar os moradores e turistas que visitam à praia de Açutuba.

Parcerias

Os parceiros dessa ação são o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), o Instituto Soca que contribuirá com 50 mudas de árvores para evitar a erosão no local, a organização Rompendo mais Fronteiras, que levará pediatras e dentistas para a comunidade, a igreja evangélica da comunidade, e a agência de viagem, Amazon Tour que irá ajudar no transporte dos voluntários.

Com informações da assessoria