Ipaam e Batalhão Ambiental vão fiscalizar áreas no entorno do Prosamim

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e o Batalhão Ambiental criaram um Grupo de Tarefa para monitorar permanentemente as obras de intervenção nas áreas do Programa de Saneamento dos Igarapés de Manaus (Prosamim). A ação será realizada com apoio da Unidade Gestora do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (UGP-Prosamim).

Serão monitoradas pelo Grupo Tarefa 19 áreas que já foram revitalizadas pelo Prosamim, ao longo das bacias dos igarapés Manaus, Bittencourt, Quarenta, Mestre e São Raimundo. As obras são parques residenciais, parques públicos, quadras e ligações.

O planejamento para o início dos trabalhos ainda está sendo definido pela diretoria técnica do IPAAM e a UGP-Prosamim.

O objetivo é evitar reincidência de invasões e novas apropriações irregulares no entorno dos igarapés já revitalizados pelo Prosamim, a exemplo de contaminação, descarte de resíduos sólidos, poluição nos igarapés e construção de empreendimentos sem licença, como lava-jatos.

Residências, empresas e demais atividades poderão ser notificados pelo IPAAM e terão um prazo sair do local ou reparar o dano ambiental causado, sob pena de serem multados.

Com isso, deve ser encaminhado mensalmente à presidência do Ipaam relatório técnico substanciado referente à obra monitorada, com registros fotográficos e informações sobre o trabalho.

“O Ipaam tem a competência de proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, incluindo o monitoramento ambiental das obras licenciadas no entorno dos igarapés”, explicou a diretora-presidente do órgão, Ana Aleixo, sobre a importância dessa ação.

Com informações da assessoria