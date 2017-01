Ipaam aplica R$ 8,5 mi em multas durante fiscalizações em 2016

As operações de fiscalizações realizadas ao longo do ano de 2016 resultaram em 237 autos de infração, totalizando mais de R$ 8,5 milhões em multas. As fiscalizações do IPAAM passaram por diversas regiões do Amazonas durante esse ano, com destaque para os municípios de Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, o sul do Amazonas, Baixo e Médio Rio Negro e Baixo e Médio Solimões.

Mais de 20 operações foram deflagradas pelo Ipaam neste ano. Durante os meses de março a outubro, cinco operações Maíra que na região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão com o objetivo de apurar denúncias de ilícitos ilegais, interromper as atividades ilegais como desmatamento e queimadas.

Outra operação de grande porte foi a Awá que ocorreu no período de agosto teve como objetivo de patrulhamento e fiscalização ambiental, presença ostensiva e ação repressiva no combate aos ilícitos ambientais, como caça ilegal, apreensão de animais desmatamento, queimadas, narcotráfico e pirataria, na região do Médio e Alto Solimões.

A diretora-presidente do Ipaam, Ana Aleixo, destaca o trabalho incansável da equipe de fiscalização, que viaja os lugares mais distantes do Estado para combater os crimes ambientais e manter a preservação dos recursos naturais do Amazonas. “Temos trabalhado com foco na educação ambiental que vai dar um resultado muito maior no futuro, porque muda a cultura das pessoas. Não comemoramos quantidades de multas, porque multa não é receita. Multa é consequência do trabalho que fazemos para combater os ilícitos ambientais no nosso Estado”, ressalta.

Os infratores podem recorrer das multas na esfera administrativa do Ipaam e até no Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemaam). Dependendo do julgamento, pode ser feita compensação ambiental com retorno de serviços prestados à sociedade.

Com informações da assessoria