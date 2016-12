Ipaam aplica mais de R$ 600 mil em multas por desmatamento e queimadas em oito municípios

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em conjunto com o Batalhão de Policiamento Ambiental e o Corpo de Bombeiros, realizaram, no período de 11 a 25 de novembro, a Operação Inaiá, para identificar áreas de desmatamento e queimadas no Sul do Amazonas e demais regiões.

A operação resultou em aplicação de R$ 629.950,00 em multas, além de apreensões e embargos realizados por fiscais do Ipaam aos infratores do meio ambiente em municípios como Careiro, Borba, Beruri, Tapauá, Canutama, Humaitá, Manicoré e Lábrea.

A fiscalização teve objetivo de atender denúncias e coibir atividades ambientais ilegais praticadas por fazendeiros e produtores rurais ao longo das rodovias BR-319, BR-230, AM-174 e ramais adjacentes. Também foi reforçada a presença do estado nas unidades de conservações estaduais, a reserva de desenvolvimento sustentável (RDS) Igapó Açu, RDS Rio Amapá e Parque Estadual Matupiri.

O monitoramento da região, fiscalizações e apurações de denúncias resultou em procedimentos administrativos, aplicação de multas, notificações, apreensões de equipamentos e de madeiras, bem como embargo de áreas e atividades.

A operação de fiscalização Inaiá foi realizada em conjunto com o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas e com o Batalhão de Incêndios Florestais e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros.

Números

R$ 629.950,00 em multas

5 autos de infração

3 termos de apreensão/ depósitos

9 termos de embargos/ interdição

4 notificações

Apreensão de: 2 caminhões, 1reboque, 1 motocicleta, 1 trator esteira e 66,49 m³ de madeira.

Com informações da assessoria