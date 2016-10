Investimentos de mais de R$1 bilhão para o PIM devem gerar mais de mil empregos

Os representantes do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) aprovaram na íntegra a implantação de 34 projetos na indústria do estado estimados em R$ 1.411 bilhão durante a sua 264ª reunião, na manhã desta quinta-feira (27). A medida deve gerar 1.046 empregos ao longo do período de três anos.

A diversificação da linha de produtos a ser fabricados no Polo Industrial de Manaus (PIM) foi o destaque da pauta aprovada. De motonetas, um nicho ainda não explorado no polo de duas rodas a serem produzidas pela Masa com recursos de R$ 53 milhões a suplementos alimentares e eletroeletrônico.

O secretário de estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Thomaz Nogueira, destacou que há uma tendência de aquecimento da atividade econômica no estado, embora os efeitos da crise ainda sejam muito impactantes sobre o mercado local. Segundo ele, a diversificação de produtos relacionados nos projetos aprovados é tão relevante quanto a soma dos investimentos.

“Os investimentos são importantes com certeza, mas a disposição das empresas de expandir as linhas de produção nos abre um leque maior de sustentação da produção industrial local”, avaliou.

Essa diversidade de produção contempla também, observou o secretário o projeto de Nova Matriz Econômica do Amazonas’ elaborada pela Seplan-CTI, que deve ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado até dezembro. O projeto define, a partir de um amplo mapeamento, o redirecionamento de política pública para o fortalecimento do PIM e o desenvolvimento de indústrias baseadas na exploração dos recursos naturais do estado.

Outros destaques da pauta aprovada da 264ª reunião do Conselho foram os projetos da Foxxconn Moebg para a fabricação de rádio com reprodutor de cd/dvd/cvd, no valor de 144.986 milhões e o da Qualitech Indústria e Comércio para a produção de receptores de sinal de televisão, estimado em R$ 80.544 milhões.

Balanço

Em relação ao mesmo período do ano passado, a pauta da reunião realizada hoje representa mais do dobro de investimentos. Em outubro de 2015, foram aprovados 28 projetos industriais com recursos projetados em R$ 537,90 milhões. Na reunião anterior do Codam, realizada no último dia 1º de setembro, os conselheiros aprovaram 34 projetos industriais estimados em R$ 3.231 bilhões e 2.834 vagas no mercado de trabalho ao longo de três anos.

A maior parte desse volume de investimentos – um total de R$ 2.751 bilhões – foi direcionada para o setor de componentes, os bens intermediários voltados para a fabricação de produtos finais.

No acumulado ano, incluindo os valores da pauta a ser votada amanhã, o Codam aprovou um total de 179 projetos que somam R$ 7.544 bilhões e 3.732 postos de trabalho no período de até três anos. A próxima reunião está prevista para o dia 15 de dezembro.

