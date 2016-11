Investimento de R$ 164 mi em projetos do PAC no interior do AM é positivo, diz Associação dos Municípios

O presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), João Campelo, fez uma avaliação positiva a retomada de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 48 cidades do interior do Amazonas. Segundo ele, a medida é boa, mas não como uma solução definitiva.

O governo federal liberou R$ 164,5 milhões para a execução do programa. De acordo com Campelo, o anúncio do investimento para as obras de infraestrutura no Amazonas reflete diretamente a qualidade de vida dos moradores dos municípios.

“Esses recursos chegam em uma boa hora, já que obras de extrema necessidade estavam paradas. Já o impacto na economia é de curto prazo e de alcance muito específico, pois, a geração de postos de trabalho será muito voltada para a construção”, assegurou.

Entre as obras que serão beneficiadas pelos recursos estão a conclusão e construção de pré-escolas, quadra poliesportivas, rodovias, Unidades Básicas de Saúde (UBS), dentre outras.

No total, o governo federal vai liberar R$ 3,419 bilhões para a execução de obras em diversas categorias, contemplando 1.071 municípios em 26 estados. Do valor total, R$ 2,073 bilhões serão pagos a partir da execução física para conclusão. No Amazonas, este valor é de R$ 94,9 milhões.

