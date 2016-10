Investigado por montar ‘curral eleitoral’, Zenaldo Coutinho vence em Belém

Em campanha marcada por acusações de uso da máquina, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), derrotou o deputado federal Edmilson Rodrigues (Psol). O resultado repete 2012, quando ambos também disputaram o segundo turno.

Com 98% urnas apuradas, o tucano contabilizava 52,2% dos votos válidos, contra 47,8% para o candidato socialista. Assim, o PSOL perdeu nas três cidades que disputou segundo turno -Rio e Sorocaba, além de Belém.

É uma derrota também para o senador Jader Barbalho (PMDB), que prestou apoio velado a Edmilson. O peemedebista tem no PSDB seu principal adversário estadual – seu filho, Helder, perdeu o segundo turno em 2014 para o governador tucano Simão Jatene.

A confirmação da reeleição de Zenaldo ainda depende de decisão judicial devido a processos judiciais por uso da máquina. No último dia 19, a justiça eleitoral cassou, em primeira instância, o registro de sua candidatura por ter divulgado vídeos ‘autoelogiosos’ na página da Prefeitura no Facebook.

O tucano obteve uma liminar para disputar o segundo turno e recorreu da decisão. Ele afirma que a perícia dos vídeos o inocentará e diz que a cassação do registro foi uma punição “desproporcional”.

Mas o processo mais grave contra o prefeito envolve a demissão de 308 funcionários do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), da Secretaria da Saúde, no primeiro semestre deste ano. Segundo investigação do Ministério Público Estadual (MPE), eles foram substituídos por pessoas da confiança do prefeito e de vereadores com o objetivo de reforçar a campanha eleitoral.

O operador das substituições, segundo o MPE, era Luiz Moraes, presidente do Conselho Municipal de Saúde e atualmente afastado do cargo por decisão judicial.

Documentos apreendidos e depoimentos demonstrariam que Moraes recebia currículos de indicações políticas e que ele tinha o mapeamento das vagas disponíveis, praticando atos de gestão “típico de departamento de recursos humanos”.

Para o MPE, as substituições visam “beneficiar o atual prefeito, com pessoas fiéis ao projeto político de perpetuação do poder, dentro de uma logística de ‘curral eleitoral'”.

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Saúde informou, em nota, que todos os funcionários dispensados tinham contratos vencidos ou com irregularidade.

Fabiano Maisonnave

Folhapress