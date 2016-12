Investigação sobre queda de aeronave em Manaus não tem prazo para ser finalizada

A investigação sobre a queda da aeronave de pequeno porte em uma área verde, localizada na rua Pires de Carvalho, no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, na última quarta-feira (7), continua. De acordo com a assessoria da Força Aérea Brasileira, não é possível estabelecer prazo para o término das investigações, o qual varia de acordo com a complexidade de cada ocorrência.

Ainda segundo a Força Armada, os investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), realizaram a ação inicial da ocorrência no local onde o avião, de matrícula PT-REI, caiu. Na ocasião, seis pessoas morreram. Sendo que cinco no momento da queda e uma das vítimas, horas depois, após ser socorrida ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

A aeronave caiu depois de decolar do Aeroclube do Amazonas, situado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores.

Ainda segundo a Aeronáutica, o objetivo agora é prevenir ocorrências semelhantes, por meio de recomendações de segurança para a aviação. A equipe foi ao local e realizou registros fotográficos e partes da aeronave foram retiradas para análise. Relatos de testemunhas e documentos também foram colhidos.

A investigação leva em conta diversos fatores, como materiais (sistemas da aeronave e projeto), humanos (aspectos médicos e psicológicos) ou operacionais que podem ter levado ao acidente.

Apesar de não anunciar um prazo final para a entrega do relatório investigativo, a Aeronáutica informou que não é necessário esperar a finalização do processo para promover ações preventivas no Aeroclube e em outros aeródromos da cidade. À medida que identifica possíveis fatores de risco para a aviação, o Cenipa emite as recomendações de segurança.

A Aeronáutica, por meio do Centro de Investigação, é o órgão acreditado pelo governo brasileiro para conduzir as investigações de acidentes com aeronaves no país. O resultado da investigação é divulgado somente após a conclusão do relatório final.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO