Investigação aponta que PMs podem ter matado e ocultado corpos de jovens desaparecidos no Grande Vitória

O corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Leandro Almada, disse, nesta terça-feira (8), que as investigações sobre o sumiço dos três jovens do bairro Grande Vitória apontam para triplo homicídio seguido de ocultação de cadáver. A declaração foi realizada durante coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, após o cumprimento de dez mandados de prisões temporárias dos policiais militares que são suspeitos de terem envolvimento no caso.

Leandro explicou que a detenção provisória das pessoas envolvidas direta e indiretamente no desaparecimento de Rita de Cássia Castro da Silva, 19, Alex Júlio Roquer de Melo, 25, e Weverton Marinho Gonçalves, 20, irá contribuir para terminar de reunir as provas necessárias para definir a sequência do que aconteceu no dia 29 de outubro, quando os três sumiram.

“Através de várias ferramentas investigativas, poderemos definir com mais clareza a sequência do que aconteceu ali. Estamos na busca da principal prova do crime, que suspeitamos ser um triplo homicídio seguido de ocultação de cadáver. É o que nos aponta a equipe de investigação, que busca o maior número de provas possíveis para delimitar efetivamente o que ocorreu naquela data”, destacou.

Em relação ao possível motivo que resultou na prisão dos policiais, o corregedor informou que está relacionado a destruição de provas, além da inconsistência durante as declarações. A equipe de investigação poderá trabalhar de forma mais efetiva na busca das provas. A polícia ainda trabalha com dois grupos de suspeitos, um que teria participado ativamente da situação, e o outro com pessoas que estavam na ocasião, mas que não estão falando sobre o que realmente aconteceu.

“Existe um núcleo que temos certeza de quem participou diretamente do fato, conforme provas já adquiridas. E existem outros servidores que presenciaram algumas partes do trabalho irregular e não estão informando como deveriam. Existe então um núcleo principal e outro mais tangencial”, ressaltou.

Leandro Almada ainda contou que, por meio de imagens, a investigação comprovou que as vítimas sofreram a abordagem da polícia.

“Vimos pelas imagens que a abordagem pode ter sido proposital, que aponta uma motivação do sumiço. Nós já temos uma linha também possível, mas não falaremos para não atrapalhar as investigações”, salientou.

Os mandados de prisão temporária têm duração de cinco dias e, de acordo com a avaliação dos investigadores, poderão ser prorrogadas por mais cinco dias. Dez mandados de busca e apreensão nas casas dos policiais militares também foram cumpridos nesta terça.

A responsabilidade da investigação do caso é da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), com apoio da Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da Polícia Militar e também da Corregedoria Geral da SSP-AM.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO