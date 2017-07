Invasão de terras pode poluir três cachoeiras em Figueiredo

As invasões podem causar poluição severa nas cachoeiras- fotos: Michael Dantas

Um dos principais cartões postais do Amazonas e principalmente do município de Presidente Figueiredo (distante a 107 quilômetros de Manaus) está ameaçado. Isso porque uma grande área verde, localizada no ramal do Maruaga, na comunidade Galo da Serra 2, no quilômetro 7, na Rodovia AM-240 (estrada de Balbina), próximo à nascente de algumas cachoeiras tradicionais da cidade, está sendo desmatada descontroladamente.

Dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) mostram que somente no período de 2014 a 2015, pouco mais de 7 quilômetros de área verde foram desmatados em Presidente Figueiredo. A análise de 2016 será divulgada pelo Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) no próximo mês.

Apesar de ser o 22º município do Amazonas mais populoso, com pouco mais de 33 mil habitantes, Presidente Figueiredo tem sido alvo da indústria de invasões. Somente nos últimos dois anos, ao menos três focos de ocupações irregulares em áreas verdes foram registrados. Desse número, apenas um foi desarticulado por órgãos de proteção ambiental. Os demais foram loteados para mascarar o desflorestamento.

Algumas construções estão em andamento no terreno invadido no ramal

A denúncia sobre essa situação partiu do vereador Jonas Castro, que revelou para o EM TEMPO que esse problema iniciou na antiga gestão, no momento em que o prefeito consentiu que uma pequena invasão, feita no terreno em questão, se tornasse um comércio ilegal de lotes.

Em visita ao local, a reportagem se deparou com um grande clarão em determinados trechos do ramal. Placas com anúncios de vendas de lotes, que chegam a custar R$ 6 mil, mostram claramente que o desmatamento não tem previsão de ter um fim, o que preocupa algumas autoridades locais.

“O terreno do Galo da Serra 2 é fundiário. A prefeitura abriu um ramal por fora dessas terras. Na época, essa área não pertencia a ninguém, então o povo começou a invadir de forma desordenada. Como o município não conseguiu fazer a reintegração de posse, deixou que o terreno fosse loteado e aí surgiu o maior de todos os problemas. O desmatamento e a habitação estão chegando cada vez mais próximo da nascente das cachoeiras da Santa Cláudia, Orquídeas, entre outras conhecidas. Se nada for feito, daqui a pouco esses locais estarão iguais a ponte da Bolívia, em Manaus”, disse o vereador Jonas Castro.

Existem placas indicando a venda de algum lote em partes de terrenos invadidos

Segundo o parlamentar, ao ser pressionada, a Prefeitura de Presidente Figueiredo alegou na época que não se tratava de vendas de lotes, mas sim, de doações de uma parte do terreno para famílias carentes. Ainda assim ficou comprovado que muitos dos espaços ocupados por populares foram comprados.

“Ainda estão vendendo lotes de forma descontrolada no Galo da Serra 2. Até onde eu sei, não existe nenhuma liberação dos órgãos ambientais para tal ação. O que percebo é que esse problema não tem mais jeito. Daqui a pouco, nossas cachoeiras estarão todas poluídas. Isso é uma situação gravíssima, pois elas são nossos cartões-postais e fonte de renda para centenas de famílias de Presidente Figueiredo”, concluiu Castro.

Análise de resíduos nas águas

Recentemente, o engenheiro ambiental Alan Ferreira esteve no município para fazer análises de resíduos. Na ocasião, o ambientalista se deparou com o risco claro de uma possível poluição na nascente das cachoeiras.

Brincadeiras em igarapés ou cachoeiras estão ameaçados

“Estava verificando o lixão, as lixeiras viciadas da cidade e acabei me deparando com essas invasões que geram a poluição pela falta de saneamento nessa área que está sendo habitada desordenadamente”, comentou o engenheiro.

Alan explica que o processo de contaminação da água ocorre justamente porque a população que mora nesses locais realiza o descarte incorreto de materiais recicláveis, restos de madeiras e materiais de construções, papelões e outros resíduos sólidos.

“Esses materiais estão sendo despejados em algumas áreas alagadas, próximas à nascente. Com a subida das águas, o chorume desses materiais é levado para a cachoeira. O risco de contaminação não é descartado. A prefeitura faz uma coleta interessante em toda a cidade, mas nessa área de invasão, essa coleta não chega. O que agrava o problema”, ressaltou.

Pessoas costumam tomar banho nas cachoeiras do município e invasões podem causar poluição severa nos locais

Resposta

Ao ser procurada pelo EM TEMPO para falar sobre esse assunto, a Sema disse que, no caso de desmatamento provenientes de invasões, como mencionado na reportagem, cabe ao município dar resposta juntamente com o Estado e aplicar as sanções cabíveis, no caso, a lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), conforme a gravidade da infração, e também pelo Decreto 6.514/08, que regulamenta a lei de crimes ambientais. Para esse tipo de situação, o governo do Estado mantém o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas no Estado (Gipiap), que é composto por várias instituições governamentais ligadas à área de habitação e terras.

Prefeitura desaprova problema

A Prefeitura de Presidente Figueiredo afirmou que desaprova toda e qualquer ocupação irregular ocorrida dentro do município.

Figueiredo é conhecido pela inúmeras belezas naturais

O município esclareceu que as áreas ocupadas de forma irregular em Presidente Figueiredo são propriedades federais e privadas, conforme constatado por órgãos fiscalizadores. Portanto, não compete ao Executivo municipal intervir, a não ser que o caso afete diretamente os interesses da administração do município.

Condições

Com o objetivo de coibir tais práticas, o prefeito Romeiro Mendonça (PDT), e o vice-prefeito, Mário Abrahão (PDT) ressaltam que pretendem, conforme previsto no plano de governo, proporcionar à população condições de moradia adequadas, de forma regular, de acordo com todos os trâmites da lei estadual e municipal.

Gerson Freitas

EM TEMPO

