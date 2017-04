Intervalo: primeiro tempo acaba com Princesa e Nacional empatados

O Nacional defende a liderança, mas encontra pela frente a equipe do Princesa, disposta a conseguir uma boa vitória. No primeiro tempo o Tubarão do Norte saiu na frente e fez a 2 a 0, mas o Naça empatou consegue arrancar o empate. O jogo abre a quinta rodada do Campeonato Amazonense, na tarde deste sábado (1º), no Estádio Gilbertão, na cidade de Manacapuru.

A equipe do Princesa saiu na frente aos nove minutos, quando o zagueiro Vagner saiu mal e a bola sobrou para Weverton pela esquerda tocar para Michel Parintins, que da entrada da área chutou no canto direito do goleiro nacionalino. 1 a 0.

Já aos 14 minutos, em uma jogada pela esquerda, Weverton chutou para dentro da área e a bola encontrou a mão do zagueiro Jeferson Telles. O árbitro marcou pênalti, Michel Parintins cobrou e fez 2 a 0.

O Leão da Vila começou uma reação e aos 27 minutos Paulo Roberto foi derrubado na área e o árbitro marca pênalti. Um minuto depois, Jeferson Araújo cobrou e diminuiu para o Leão da Vila. 2 a 1.

Depois de pressionar o adversário, aos 39 minutos o Nacional chegou ao empate com Alexsandro, que de cabeça completou o cruzamento de Peter. 2 a 2.

