Interrupção de água causa transtorno em Manaus

Mais da metade da população de Manaus ficou sem água na torneira durante esta quarta-feira (3). O transtorno foi provocado por uma manutenção preventiva na subestação elétrica de 69kV do Complexo Ponta do Ismael, da concessionária Manaus Ambiental, localizado na Compensa, Zona Oeste. A interrupção chegou a prejudicar também moradores de bairros que não estavam programados para sofrer o desabastecimento.

Nas Zonas Norte e Leste, pessoas enfrentaram filas nos poços artesianos para garantir o líquido essencial do preparo de comida e de outras tarefas domésticas. Mas quem se preveniu e encheu os reservatórios antes da interrupção do abastecimento, prevista para as 6h desta quarta, não teve tanto problema como quem não se preveniu.

A dona de casa Raimunda Pinto, 59, ciente da parada no sistema, dormiu um pouco mais tarde, na noite dessa terça-feira, mas garantiu água em sua residência. Para ela a tarefa não foi difícil, pois diz já estar habituada com essa rotina, devido problemas de abastecimento de água na na Zona Norte. “Quando fiquei sabendo da suspensão, corri para encher garrafões, máquina de lavar e o meu reservatório de mil litros. Não consigo imagina viver um dia sem um pingo de água para fazer minhas obrigações. No mínimo precisamos ter água para preparar a comida e tomar banho. As outras coisas, como lavar roupa, banheiro e pátios podem esperar” comentou.

Trocado

O representante comercial, Gilberto Santos, 45, foi várias várias vezes ao poço artesiano comunitário do bairro São José Operário, na Zona Leste, para pegar água para si próprio e também para os vizinhos, de quem cobrava um “trocado” pela longa viagem.

“Pelo menos no São José já são três dias sem água na torneira. Como não podemos ficar sem ela para tomar banho e fazer outras coisas, o jeito é recorrer ao poço comunitário. Só hoje, já voltei no poço umas dez vezes para pegar água. Estou aproveitando para vender também aos meus vizinhos que não podem carregar baldes”, relatou Gilberto.

No bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, comunitários salientaram que não estavam cientes da paralisação no abastecimento. “Só fiquei sabendo da falta de água hoje pela manhã”, disse Noberval Alves Souza, 55.

Normalização

A normalização do abastecimento está previsto para às 16h desta quarta-feira, segundo informações da Manaus Ambiental, que ressaltou a necessidade da execução do serviço. Segundo a concessionária de águas de Manaus, a manutenção se fez necessária para garantir o abastecimento de água e assegurar a eficiência e o bom funcionamento dos seus equipamentos.

“O horário diurno é necessário, em função das condições de segurança que essas atividades requerem. Após os serviços de manutenção, o sistema de distribuição de água será religado e a normalização total, ocorrerá em prazo de 24h”, justificou a concessionária em nota.

Segundo a concessionária, durante a realização dos serviços caminhões pipas foram enviados para abastecer clientes preferenciais, como hospitais, clínicas e maternidades.

Sobre a reclamação da falta de comunicado a população, a concessionária ressaltou que solicitou, há várias semanas, que os clientes reservassem água, por meio de caixa de água ou reservatórios, para evitar o desabastecimento em seus domicílios até a normalização total do serviço.

Gerson Freitas

EM TEMPO