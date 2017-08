Interrogatório de ‘João Branco’ será por videoconferência, confirma Justiça

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) negou pedido dos advogados do réu João Pinto Carioca, conhecido como “João Branco”. Os advogador do réu haviam alegado ilegalidade na decisão do juiz que determinou que o interrogatório fosse realizado por videoconferência na sessão de julgamento no 2º Tribunal do Júri da Comarca de Manaus marcada para esta sexta-feira (25).

A decisão ocorreu por unanimidade em sessão da última segunda-feira (21), em consonância com parecer do Ministério Público.

Penitenciária Federal de Catanduvas

De acordo com o processo, os advogados questionaram decisão do magistrado de primeira instância por ele autorizar a presença dos corréus perante o conselho de sentença e por não ter deferido o mesmo em relação ao paciente, que atualmente está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), mesmo após expressa manifestação da defesa em contrário.

Acusados na morte de Oscar Cardoso

João Pinto Carioca e outros quatro réus serão levados a julgamento, acusados de planejar e executar o homicídio do delegado Oscar Cardoso Filho, em março de 2014.

Em seu voto, o relator afirma não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a que estaria submetido o réu, que a medida é legítima e encontra respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão

“Ao analisar os fundamentos que ensejaram a determinação de realização do julgamento do réu João Pinto Carioca, ora paciente, por meio de videoconferência, é de se notar que a autoridade impetrada, convencida dos elementos constituídos nos autos, embasou na garantia da ordem pública e na prevenção de risco à segurança pública, invocando não apenas a notória periculosidade do agente, tido como um dos líderes de uma facção criminosa, como também o receio da ocorrência de graves eventos no sistema penitenciário estadual”, afirma o desembargador.

O relator acrescentou que a medida é necessária diante da patente periculosidade do paciente, bem como evidente risco de rebeliões, fugas e mortes em unidades prisionais.

EM TEMPO, com informações da assessoria

