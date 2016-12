Internautas se solidarizam com famílias dos mortos de acidente aéreo em Manaus

Os amazonenses ainda nem conseguiram se refazer da tragédia que matou o time da Chapecoense e 11 jornalistas, e já amanheceram a quarta-feira (7) com mais um acidente aéreo com vítimas fatais. Só que dessa vez, os mortos eram moradores da cidade.

Esse novo fato consternou muitos manauenses que usaram as redes sociais para externar a dor e levar mensagens de solidariedade as famílias que perderam os parentes nesta manhã.

“ ’Caraca’, foi meu professor de geografia”, disse, surpresa, Karen Amaral, ao descobrir que um dos mortos foi o geólogo Fred Cruz.

O internauta Vander Luis pediu conforto para os familiares das vítimas. “Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos”.

Já Alexandre Moreira fez um apelo para que as fotos das vítimas, tiradas no local da queda, não fossem divulgadas nas redes sociais. “Não multipliquem as fotos do acidente aéreo de Manaus. Aqui também temos familiares que merecem respeito muito triste”.

O piloto de avião Wilson Nobre também se manifestou sobre a morte do colega que pilotava a aeronave que caiu

Queda

O acidente que vitimou 5 pessoas e deixou uma gravemente ferida ocorreu no início da manhã desta terça, logo após a aeronave decolar do Aeroclube do Amazonas, localizado no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul. O avião iria para a cidade de Novo Aripuanã, a 229 quilômetros de Manaus.

