Internada após o casamento da irmã Patricia, Silvia Abravanel deixa hospital

Silvia Abravanel, a filha número 2 de Silvio Santos , postou um vídeo nesta sexta (5) avisando seus seguidores que estava deixando o hospital. A apresentadora do “Bom Dia e Cia” foi internada na segunda (1º) com pneumonia. No sábado (28), ela havia celebrado com a família o casamento da irmã Patricia Abravanel com o deputado Fábio Faria.

No vídeo, Silvia diz: “Já estou prontinha para sair do hospital, mas ainda não estou de alta 100%. Vocês vão ter que esperar um pouquinho só para a minha volta para o ‘Bom dia e Cia’. Mas logo, logo a gente estará junto”.

Silvia está sendo substituída no “Bom Dia e Cia” pela irmã Rebeca Abravanel.

Folhapress