Internacional empata e pela primeira vez cai para a Série B do Brasileiro

O Internacional entrou em campo em Edson Passos, no Rio de Janeiro, precisando vencer o Fluminense para se livrar do seu primeiro rebaixamento da história no Campeonato Brasileiro.

Além de ganhar, precisava que o Vitória não vencesse o Palmeiras, na Bahia, e que o Sport, em casa, não vencesse o Figueirense.

Mas, nem sua própria parte a equipe gaúcha conseguiu fazer, e o rebaixamento foi decretado depois de um empate em 1 a 1.

No intervalo de jogo, ainda restavam esperanças, com o Vitória perdendo para o Palmeiras e, na Ilha do Retiro, Sport e Figueirense empatando em 0 a 0.

Mas foi a bola rolar no segundo tempo e o desastre anunciado do Inter aos poucos foi confirmado.

O Sport logo marcou 1 a 0 contra o Figueirense e, no Rio de Janeiro, aos 27 minutos, Douglas avançou pela esquerda, cortou e bateu para fazer 1 a 0 para o Fluminense.

A partir de então, o desespero bateu no Inter, tanto nas arquibancadas, onde torcedores choravam, quanto em campo, em que a apatia da equipe colorada ficou evidente.

O Inter ainda conseguiu o empate, quando aos 41 minutos, Gustavo Ferrareis empatou a partida com um gol de fora da área, mas não adiantou.

Campeões que nunca caíram

Com a primeira queda do Inter para a Série B, apenas 4 times campeões brasileiros ainda não foram rebaixados: São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Santos.

Fluminense

Júlio César (Marcos Felipe); Wellington Silva, Nogueira, Henrique e William Matheus; Edson, Douglas e Gustavo Scarpa; Wellington, Richarlison (Marcos Júnior) e Henrique Dourado

T.: Marcão

Internacional

Danilo; William, Paulão, Ernando e Alex (Andrigo); Rodrigo Dourado, Anselmo, Vitinho (Ariel), Anderson e Valdívia (Gustavo Ferrareis); Nico Lopez

T.: Lisca

Folhapress