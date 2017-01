Interior será prioridade nas sessões dos tribunais

Com foco no interior e com vistas a atender as suas demandas, os tribunais de Justiça do Amazonas (Tjam) e Regional Eleitoral (TRE) afirmam que as principais metas para este ano é realizar investimentos com o intuito de melhorar os serviços de ambos os órgãos nos municípios amazonenses. Os dois tribunais já retornaram do recesso forense, no início desta semana.

A dotação orçamentária do TRE para este ano é de cerca de R$ 116 milhões e a do Tjam é de R$ 494 milhões, distribuídos entre verbas para custeio, investimentos, pessoal e benefícios.

No Tribunal de Contas (TCE) as sessões do pleno serão retomadas no próximo dia 31. O orçamento do TCE para este ano está previsto em R$ 190 milhões.

As sessões no plenário do TRE estão ocorrendo desde segunda feira (23). Todos os processos que estão sendo julgados são repassados e incluídos em pauta conforme a determinação dos relatores. Com relação aos processos dos candidatos a prefeitos no Amazonas, das eleições municipais de 2016, ainda não foram todos julgados. Uma força-tarefa que está à frente dos julgamentos trabalha diariamente para que todos os processos venham ser julgados.

Sobre as principais metas para este ano, o presidente do TRE, desembargador Yedo Simões, pretende fazer a identificação e padronização de processos internos, a fim de conferir maior eficiência aos trabalhos conduzidos no tribunal, além da reestruturação de instalações físicas de zonas eleitorais do interior do Estado, com o intuito de prover maior conforto aos servidores e ao eleitorado.

“Queremos também realizar a integração das zonas eleitorais do interior às fases iniciais do projeto “Amazônia Conectada”, capitaneado pelo Exército Brasileiro, que propiciará sensível melhoria no rendimento das redes de internet do interior do Estado, por meio da instalação de cabos ópticos subfluviais. E também dar continuidade ao projeto Biometria, agora com foco no restante dos municípios do interior, onde o projeto ainda não tinha iniciado”, disse Yedo.

O Tribunal de Justiça também já retornou com as reuniões do pleno, também na terça feira (24), conforme o artigo 220 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê a suspensão dos prazos processuais, no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Neste ano, o presidente do Tjam, desembargador Flávio Pascarelli, pretende recuperar a credibilidade do tribunal, melhorando e atingindo as metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Para que isso seja possível, determinei a criação de uma comissão para fazer o acompanhamento das metas nacionais do CNJ, com a finalidade de avaliar e discutir ações estratégicas que possam nos auxiliar a aumentar a produtividade, reduzir o acervo de processos antigos e incentivar o julgamento de processos de combate à corrupção”.

Prioridades

O Tribunal de Contas do Estado retoma suas sessões na próxima terça-feira e dará prioridade aos processos que envolvem medidas cautelares que têm prazo curto. Os demais processos vão a julgamento conforme forem ficando prontos para serem apreciados pelo colegiado.

O TCE pretende manter o mesmo ritmo de julgamento dos anos anteriores, com uma média de 48 sessões ordinárias do pleno e 26 da primeira e segunda câmara. “Queremos manter o ritmo das inspeções no mesmo ano em que as prestações de contas são entregues, como vem acontecendo. Aumentar também o número de formação de gestores e servidores públicos do Amazonas. No TCE, há uma rotatividade grande de processos, sobretudo os que envolvem prestações de contas e aposentadorias”, disse o presidente do órgão, conselheiro Ari Moutinho.

