Interior ganha internet de qualidade com parceria entre Prodam e provedores regionais

Com o objetivo de contribuir para a inclusão digital da população que vive no interior do Estado, a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) tem firmado parcerias com provedores regionais para oferecer serviços de conexão com a internet. Conforme dados da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), os provedores regionais foram os maiores responsáveis pelo crescimento dos acessos à banda larga fixa no Brasil em 2016. Se atuassem juntos, esses provedores se tornariam o equivalente a quarta maior operadora do País.

Seguindo uma determinação do governador José Melo, a iniciativa está alinhada com a nova Matriz Ambiental Econômica do Estado, que prevê a implantação de uma economia sustentável focada no desenvolvimento de projetos voltados para as riquezas naturais do Amazonas. “É impossível obter sucesso nos dias atuais sem contar com a conectividade e com a Internet, por isso consideramos esse projeto essencial para o sucesso da nova matriz”, explicou o diretor presidente da Prodam, Márcio Silva de Lira.

Márcio ressalta ainda que prover internet ao interior trará impactos grandiosos para a sociedade amazonense, com a geração de benefícios em diferentes áreas, como indústria, comércio, saúde, educação, entre outras. “Internet é bom para os negócios, para a educação e para a saúde, mas é importante sobretudo para construir e aprimorar a cidadania”, afirmou.

Para oferecer o serviço, a Prodam tem utilizado a fibra ótica do projeto do Gasoduto Coari-Manaus, fruto da parceria firmada com Telebras para atendimento do Plano Nacional de Banda Larga. O município de Iranduba é o primeiro a disponibilizar o serviço de banda larga nesse modelo, através da empresa AXES.

Segundo o diretor presidente da AXES, Fabrício Horácio, a meta é expandir a atuação para mais 10 municípios ainda este ano. Em Iranduba, o serviço está funcionando há 15 dias e o objetivo é ter cerca de 1.500 clientes nos três primeiros meses, oferecendo internet de qualidade a um preço competitivo. “A aceitação pelo novo serviço na cidade está sendo muito boa. Somente na primeira semana recebemos 500 assinaturas. O motivo disso é qualidade do serviço e o preço baixo que só foi possível através da parceria com a Prodam”, declarou.

Ele explica que a empresa, que já atua em Manaus há cinco anos com serviço de banda larga por fibra ótica, só decidiu investir no interior depois que foi apresentado um projeto que garantisse qualidade e competitividade. “Postergamos a decisão de investir no interior porque o nosso foco é oferecer serviço de qualidade para a população”, disse.

De acordo com Márcio, a parceria com os provedores regionais permite oferecer um serviço de internet de maior qualidade, já que utiliza a fibra ótica e não satélites com boa parte dos municípios fazem atualmente. “O serviço por satélite apresenta maior instabilidade o que causa problemas, por exemplo, quando chove”, destacou.

Márcio ressalta que esse é um novo mercado que a Prodam tem investido e que a meta é expandir ainda mais esse serviço no interior. “A população é a principal beneficiada com a chegada desse novo formato de internet”, disse.

