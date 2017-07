Interior do AM ganhará investimento de R$ 300 milhões para a infraestrutura

David Almeida participou, em Brasília, de uma reunião com a diretoria executiva do Banco do Brasil (BB) – Bruno Zanardo

Os municípios do interior do Estado vão receber investimentos na área de infraestrutura com o aporte financeiro de R$ 300 milhões. A previsão de liberação dos recursos é de 20 dias, segundo afirmou o governador David Almeida, que participou nessa quinta-feira (13), em Brasília, de uma reunião com a diretoria executiva do Banco do Brasil (BB).

Esse é o segundo encontro do governador com o agente financiador. O primeiro aconteceu no fim do último mês de maio.

Na reunião de ontem, o governo entregou os documentos necessários para a liberação do crédito. A previsão, segundo David Almeida, é que em 20 dias os recursos já estejam disponíveis no caixa do governo.

“Estivemos reunidos com o diretor de governo do Banco do Brasil, João Pinto Rabelo, onde deixamos todos os documentos. Setenta por cento desse recurso será destinado para a infraestrutura no interior. O restante será para a segurança e saúde, além de investimentos na capital”.

Sistemas viários de municípios do interior do Estado vão ser revitalizados pelo governo

A operação de crédito, de acordo com David Almeida, já tem o aval da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Do montante de R$ 300 milhões, R$ 231 mi serão destinados para a infraestrutura urbana e sistema viário dos municípios do interior.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), ao menos 16 municípios do Amazonas devem ser contemplados com obras de infraestrutura urbana do sistema viário com a liberação desse crédito.

Serviços que contemplam pavimentação, drenagem profunda e superficial, calçamento com meio-fio e sarjeta, além da construção de pontes. Benjamin Constant, Coari, Codajás, Manacapuru, Parintins e Autazes, por exemplo, são alguns dos que serão contemplados.

Liberação

A reunião com a direção do Banco do Brasil também abriu caminho para a liberação de novos recursos.

Segundo David Almeida, a instituição financeira apresentou uma nova linha de crédito de até R$ 5 milhões para os municípios do interior do Estado.

“Ainda estamos em tratativas para a liberação de outros R$ 300 milhões, além desses que já foram liberados hoje. Vamos iniciar um estudo para a liberação deste crédito. Além disso, o banco apresentou uma nova linha de crédito para o interior. Recursos que não precisam passar pelo aval da Secretaria Nacional do Tesouro”, destacou.

Nas próximas semanas, o governador pretende se reunir com os prefeitos do interior para apresentar essa linha de crédito. “Os que tiverem interesse de se credenciar vão contar com o apoio e assessoria técnica do governo”, reforçou.

Com informações da assessoria