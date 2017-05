Intercom Norte 2017 começa nesta quarta em Manaus com vasta programação

O Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte (Intercom Norte 2017) começa nesta quarta, 24, e irá até o dia 26, na Faculdade Boas Novas, em Manaus, com vasta programação. O evento, que conta com mais de 580 vagas em oficinas e minicursos, também contará com palestras, atrações culturais, entre outras atividades. Além dos inscritos no Congresso, o público também poderá conferir palestras e mesas-redondas, na área de Comunicação. A 16ª edição do Congresso tem como tema “40 anos de Memórias e Histórias”.

Dentre os palestrantes convidados ao Congresso estão o designer alemão Hans Donner, mundialmente conhecido por seu trabalho junto à Rede Globo de televisão; o jornalista, escritor e professor da Universidade Federal Fluminense, Felipe Pena além de Wilson Lima, jornalista e apresentador do programa “Alô Amazonas” na TV Acrítica.

De acordo com a assessoria, entre várias mesas redondas, no dia 24, haverá o “Encontro das Mulheres Jornalistas do Amazonas”, mediada pela Professora e Jornalista Ivânia Vieira, com participação das jornalistas Daniela Assayag, Amanda Mota, Jonária França, Valéria Costa e Elaíse Farias.

“A expectativa para o evento é grande, estivemos nos preparando durante três meses para oferecer uma programação variada que atenda tanto aos congressistas quanto ao público externo. Nesta reta final é bom saber que estaremos sediando a Intercom Norte com o maior número de congressistas inscritos”, conta a coordenadora de Jornalismo da FBN, Carla Santos.

Confira a programação:

DIA 24

07h às 12h – Credenciamento

08h30 às 12h30 – Oficinas e Minicursos

Ensalamento descrito no site

10h às 12h – Mesa Redonda “Encontro de Mulheres Jornalistas do Amazonas”

Participantes: Ivânia Vieira; Daniela Assayag; Elaíze Farias; Jonária França; Valéria Costa; Amanda Mota

Local: Auditório Ana Lúcia Câmara – Anexo II

13h30 às 17h30 – Oficinas e Minicursos

Ensalamento descrito no site

12h às 14h – Exibição de curtas do 3º PERÍODO 2016

Local: Auditório Jônatas Câmara

14h – Fórum Ensicom Regional Norte – Seminário Ensino de Comunicação

Prof. Dr. Marcelo Briseno M. de Melo (Intercom)

Prof. Me. Carlos Fábio – Coord. FMF

Prof. Me. Edilene Mafra – Coord. Uninorte

Prof. Me. Aline Lira – Coord. RP UFAM

Prof. Me. João B. Ferreira – Coord. Jornalismo UFAM

Prof. Washington – Coord. IFAM

Prof. Macri Colombo – Coord. Fametro

Local: Auditório Jônatas Câmara – Anexo II

14h às 16h – Mesa Redonda “Trajetórias e Perspectivas dos Cursos de Comunicação na Amazônia”

Prof. Dra Maíra Bittencourt

Prof. Me. Dr Helder Mourão

Local: Sala VIP – Anexo II

18h – Oficina Compliance

Juliana Oliveira | Rodrigo Carril

Local: Auditório Jônatas Câmara – Anexo II

18h – Palestra Magna “Bastidores da Televisão: Erros e acertos na era digital”

Professor Doutor Felipe Pena

Local: Auditório Ana Lúcia Câmara – Anexo II

20h – Abertura Oficial Intercom Norte 2017

Local: Auditório da Sede Administrativa

DIA 25

08h às 17h – Expocom

Ensalamento descrito no site

08h30 – Seminário Interprogramas de Pós-Graduação da Amazônia

Mesa 1: 08h30 às 10h – Avanços e desafios da pós-graduação na Amazônia

Prof. Dr. Gilson Porto – PPGCOM/UFTO

Profa. Dra. Maria Emília Abudd – PPGCCOM/UFAM

Profa. Dra. Elaide Martins – PPGCOM/UFPA

Prof. Dr. Allan Rodrigues PPGSCA/UFAM

Local: Auditório Jônatas Câmara – Anexo II

Mesa 2: 10h15 às 11h45 – Encontro de Grupos de Pesquisa da Amazônia

Prof. Dr. Allan Rodrigues – GRUPO Trokano PPGSCA/UFAM

Profa. Dra. Maria ATAÍDE Malcher – GRUPO Belém PPGCOM/UFPA

Local: Auditório Jônatas Câmara – Anexo II

09h às 11h – Mesa Redonda “II Encontro de Editores de Revistas Científicas da Amazônia“

Tema – Do passado ao futuro dos periódicos científicos na Região Amazônica: desafios e caminhos

Profa. Dra. NetílIa Silva dos Anjos seixas (UFPA)

Professor Dr. Sandro Colferai (UNIR)|

Professor Dr. Francisco Rebouças Porto (UFT)

Local: Sala VIP – Anexo II

14h – Mesa Redonda “Mídia e Memória na Amazônia”

Profa. Dra. Netília Silva dos anjos Seixas (UFPA)

Prof. Dr. Sandro Colferai (UNIR)

Profa. Dra. Francielli Modesto (UFAC)

Prof. dr. luís Francisco Munaro (UFRR)

Local: Auditório Jônatas Câmara – Anexo II

18h – Palestra Magna com Hans Donner

Local: Auditório da Sede Administrativa

DIA 26

08h às 12h – Divisões Temáticas

Ensalamento descrito no site

10h – I Colóquio de Jornalismo Digital Na Amazônia UFAM/UFPA

– Prof. Ufam e coord. do Laboratório Experimental de Jornalismo em Rede (Lab F5), mirna feitoza;

– Jornalista, editora do Lab F5 e mestranda do PPGCCOM-Ufam, Jéssica Botelho;

– Vice-coord. do PPGCom-UFPA e coord. do Grupo de Pesquisa Interações e Tecnologias na Amazônia (ITA), Elaide Martins;

– integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade – Consia da UFPA e coord. geral da Na Cuia – Produtora Cultural, Matheus Botelho

Local: Auditório Ana Lúcia Câmara

14h às 18h – Intercom Júnior

Ensalamento descrito no site

15h – Palestra “Jornalismo Popular e Comunitário”

Apresentador e Jornalista Wilson Lima

Local: Auditório Ana Lúcia Câmara

17h – Mesa: 40 anos de Intercom: memórias e histórias na Região Norte

– Prof. Dr. Allan Rodrigues – Diretor Regional Norte da Intercom

– Prof. Dr. Walmir de Albuquerque Barbosa – UFAM

– Profa. Dra. Maria Ataíde Malcher – UFPA

Local: Auditório Ana Lúcia Câmara

19h – Premiação Expocom e Encerramento

Local: Auditório da sede Administrativa

Com informações da assessoria