Inter vira sobre o Flamengo, deixa zona de rebaixamento e ajuda o Palmeiras

O Internacional deixou a zona de rebaixamento. Neste domingo (16), o time gaúcho saiu atrás, mas apoiado por mais de 30 mil torcedores, com gols de Sasha e Vitinho, bateu o vice-líder Flamengo por 2 a 1. Assim, ajudou o Palmeiras na briga pelo título brasileiro.

Aos 11 min de jogo, Réver abriu o placar para os cariocas. O Inter, então, empatou com Sasha e virou com Vitinho. Sofreu pressão até o fim, mas venceu.

Com isso chegou aos 36 pontos, pulou para a 14ª colocação e deixou de vez a zona de rebaixamento. Já o Flamengo parou com 60 e ainda foi prejudicado pela vitória do Palmeiras contra o Figueirense. Agora os paulistas abriram quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Vitinho pode não ter sido o melhor tecnicamente em campo, mas foi decisivo. Na hora em que o Inter perdia, ele apareceu. Disparou chutes, driblou e foi premiado. Em um rebote, balançou a rede e deu três pontos ao colorado.

Não é costume de Alex atuar aberto pelo lado. Foi o que aconteceu neste domingo. O meia jogou pela esquerda, travando duelos com o lateral Pará. Perdeu a maioria, errou passes e não fez boa partida.

Paolo Guerrero voltou a ser titular do Flamengo neste domingo. Sofreu, contudo, com uma forte marcação exercida pela dupla de zaga do Internacional. Apagado, teve poucas chances e quando apareceu no jogo, acabou perdendo.

O gol do Flamengo, aos 11 min, foi um balde de água fria nos mais de 30 mil torcedores no Beira-Rio. Mas em vez de entristecer, os colorados apoiaram ainda mais. O jogo tornou-se uma epopeia. Jogadores caídos, substituições, tensão, erros. Até que Sasha, em jogada de escanteio, empatou. Foi quando o Internacional cresceu ainda mais. Virou minutos depois, com Vitinho.

Marinho Saldanha

Folhapress