Inter vence o Santos e é semifinalista da Copa do Brasil

Após perder por 2 a 1 do Santos na Vila Belmiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Inter precisava de uma vitória simples para avançar às semifinais.

Nesta quarta-feira (19), no Beira Rio, o time gaúcho bateu os paulistas por 2 a 0, com gols de Aylon e Eduardo Sasha, e garantiu a vaga.

Ameaçada de rebaixamento, a equipe colorada levou a campo um time misto. O primeiro gol do jogo saiu aos 9 min do primeiro tempo. Alex cobrou escanteio na cabeça de Aylon que nem precisou pular para abrir o placar.

Precisando da vitória, o Santos se lançou ao ataque e sofreu um contra-ataque que determinou a derrota. Aos 42 min do segundo tempo, Sasha recebeu passe de Eduardo Henrique e tocou por cima de Vanderlei.

O adversário da equipe colorada é o Atlético-MG, que eliminou o Juventude-RS.

Do outro lado da chave, Palmeiras e Grêmio decidem uma das vagas, e Cruzeiro e Corinthians definem o último classificado.

Internacional

Danilo Fernandes; Eduardo (Ceará), Alan, Ernando e Geferson; Fabinho, Eduardo Henrique, Alex, Andrigo (Valdívia) e Eduardo Sasha; Aylon (Vitinho). T.: Celso Roth

Santos

Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz (Rafael Longuine), Luiz Felipe e Zeca (Rodrigão); Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Paulinho (Joel), Copete e Ricardo Oliveira. T.: Dorival Júnior

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Gols: Aylon, aos 9 min do 1º tempo; Eduardo Sasha, aos 42 min do 2º tempo

Cartão amarelo: Andrigo (I)

Público: 15.065

Renda: R$ 188.390,00

Por Folhapress