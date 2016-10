Inter vence Figueirense e ganha fôlego para deixar degola

Não foi contra o Barcelona, mas o Inter venceu a sua ‘final de mundial’. Neste sábado (1), embalado por quase 35 mil torcedores, o time colorado bateu o Figueirense por 1 a 0 e acabou com uma série de seis derrotas seguidas entre Brasileiro e Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Vitinho.

A referência à decisão do maior campeonato conquistado pelo Inter partiu exatamente do clube, que luta para evitar o rebaixamento. Com o placar, seguiu em 18º lugar, mas pode deixar a zona de rebaixamento em outro confronto direto, na próxima rodada.

E o Inter jogou, no primeiro tempo, como há tempo não se via. Controlou as ações da partida, empilhou chances, mas perdeu a maioria delas. Com boas atuações de Vitinho e Alex, porém, conseguiu superioridade no placar e somou três pontos.

Desta forma chegou aos 30 pontos, na classificação. Não passou o próprio Figueirense, que abre a zona de rebaixamento com 31, mas ao menos não perdeu contato com a linha fora da região de queda.

Na próxima rodada, o Inter tem novo duelo na briga para escapar da zona de rebaixamento. O Coritiba será adversário, quinta-feira (6), no Beira-Rio. Já o Figueirense tem batalha semelhante, contra o Botafogo, no domingo (9), em casa.

Internacional

Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Ceará; Rodrigo Dourado, Fernando Bob, Gustavo Ferrareis (Eduardo Sasha), Alex (Valdívia) e Seijas; Vitinho (Aylon). T.: Celso Roth

Figueirense

Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley e Pará; Jefferson (Ermel), Renato Augusto (Joseílson), Elvis (Everton Santos) e Dodô; Lins e Rafael Moura. T.: Marquinhos Santos

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães

Gol: Vitinho, aos 4 min do 1º tempo

Cartões amarelos: Paulão, Alex (I), Rafael Moura e Pará (F)

Renda: R$ 430.145,00

Por Folhapress