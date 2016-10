Inter vence Coritiba e sai da zona da queda

O Internacional conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Nesta quinta-feira (6), derrotou o Coritiba por 1 a 0, em casa, graças a Danilo Fernandes. Jogando com o nariz quebrado, o goleiro defendeu pênalti cobrado por Juan no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0.

O clube gaúcho venceu com gol de pênalti convertido por Vitinho nos minutos finais da partida. A vitória faz o time colorado ficar temporariamente na 16ª posição, uma acima da zona de queda.

Com 33 pontos, o Inter passa o Cruzeiro, que joga neste sábado (8) contra a Ponte Preta, em casa. Já o Coritiba está com 36 pontos.

A partida no Beira-Rio foi muito tensa. O Internacional começou bem, mas caiu de produção. No segundo tempo, Ernando cometeu pênalti, mas Danilo Fernandes defendeu. Minutos depois, Valdívia foi derrubado na área do Coritiba e Vitinho definiu o resultado, para festa dos mais de 35 mil torcedores colorados presentes.

Inter

Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Ceará; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Alex (Valdívia), Seijas (Aylon) e Gustavo Ferrareis (Marquinhos); Vitinho. T.: Celso Roth

Coritiba

Wilson; Benítez, Nery, Luccas Claro e Juninho; Iago Dias (Ortega), Juan, João Paulo e Raphael Veiga; Leandro e Vinícius (Gonzáles). T.: Paulo Cezar Carpegiani

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro

Gol: Vitinho, do Inter, aos 42 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Ernando, William (I) e Juan (C)

Renda: R$ 453.765,00

Público: 35.156

Por Folhapress