Inter leva empate no fim, chega a 14 jogos sem vitória e entra no Z4

A série sem vitórias não tem fim para o Internacional. Neste domingo (28), o time gaúcho vencia o Sport na Arena Pernambuco até os 45 minutos do segundo tempo. Vinicius Araújo, livre, empatou nos acréscimos e ampliou o jejum do Colorado para 14 jogos. A sequência põe a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com 24 pontos, o Inter foi ultrapassado por Cruzeiro, Figueirense e Vitória na 22ª rodada do Brasileirão. Com a vitória parcial, o time gaúcho escapava da degola e pulava para o 13º lugar. O empate no fim deixa o Colorado em 17º, a dois pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

A partida em São Lourenço da Mata foi ruim. Fraca tecnicamente. Recheada de erros individuais e coletivos e com muitos espaços.

Na próxima rodada, o Sport visita o Corinthians e o Internacional recebe o Santos. Os dois jogos na quinta-feira (08), às 19h30 e 21h (Brasília) respectivamente.

SPORT

Magrão; Samuel Xavier, Mateus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê (Vinicius Araújo); Rithely, Paulo Roberto, Éverton Felipe (Apodi), Gabriel Xavier e Mark González; Edmílson (Ruiz). T.: Oswaldo de Oliveira

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; William (Fernando Bob), Fabinho (Eduardo Henrique), Rodrigo Dourado e Seijas; Valdívia e Eduardo Sasha (Ariel). T.: Celso Roth

Gols: Seijas, aos 10min do 1º tempo; Vinícius Araújo, aos 46min do 2º tempo

Cartões amarelos: Paulo Roberto, Mateus Ferraz e Vinicius Araújo (S); Fabinho, William, Rodrigo Dourado e Fernando Bob (I)

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Público: 7.491 pessoas

Renda: R$ 130.865

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Por Folhapress