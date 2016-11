Inter joga melhor e assusta, mas Atlético-MG é finalista

Após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, em Porto Alegre, o torcedor do Atlético-MG lotou o Independência e esperava uma partida bem mais tranquila diante do Internacional, pela semifinal da Copa do Brasil. Mas não foi o que se viu. A equipe gaúcha jogou melhor novamente e esteve duas vezes em vantagem, mas acabou cedendo o empate e ficando fora da decisão. O resultado de 2 a 2, com muito sofrimento e muito sustos para os atleticanos, coloca os mineiros na segunda final de Copa do Brasil em três anos.

O adversário vai ser o Grêmio, que eliminou o Cruzeiro. As partidas decisivas estão marcadas para os dias 23 e 30 deste mês. A ordem dos confrontos, se o primeiro jogo vai ser em Belo Horizonte ou a definição do torneio, somente nesta sexta-feira (4), às 9h, em sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Nenhum outro jogador do futebol brasileiro fez tantos gols como fez Robinho em 2016. Já são 25. Talvez nenhum outro também esteja atuando no mesmo nível do camisa 7 do Atlético. A vaga na final da Copa do Brasil só chegou após outra boa atuação dele, com gol e assistência. Assim como tem sido rotina nesta temporada. Sempre que o time está em apuros, Robinho aparece para limpar a barra. Marcou o primeiro gol atleticano e deu belo passe para a conclusão de Lucas Pratto, no segundo.

Apesar de ter um vasto leque de opções para formar o time do Atlético, o técnico Marcelo Oliveira ainda não conseguiu fazer a equipe ter um padrão de jogo. Assim como tem acontecido, o time é dominado pelo adversário, seja ele da parte inferior da tabela ou até mesmo de uma divisão inferior. Embora seja um time limitado taticamente, o Atlético tem muitos jogadores acima da média, que salvam a equipe no momento de maior aperto.

Mesmo não usando a escalação considerada titular, o Internacional jogou melhor do que o Atlético. No Beira-Rio, o goleiro atleticano foi o melhor em campo, evitando que a equipe da casa fizesse boa vantagem na ida. Diante de dois jogos tão bons, fica a sensação que a equipe poderia ter ido além, caso jogasse com força máxima nas duas partidas.

Apesar de muito melhor na primeira etapa, o Inter sofreu um gol aos 47 minutos. Naquele momento o jogo caminha para o intervalo e empatado por 1 a 1, resultado duro para quem foi tão melhor na etapa inicial. Mas no último lance, após um recuo de Erazo, Victor dominou a bola mal e foi desarmado por Anderson, que fez o segundo gol colorado, deixando a equipe visitante em situação confortável para a etapa final.

Aos 25 minutos da etapa final o Atlético viu a chance de criar um bom ataque e, quem sabe, fazer o terceiro gol e garantir presença na final da Copa do Brasil. Mas assim que a bola caiu nos pés de Cazares, num lance que teria três jogadores do Atlético contra dois do Internacional, o árbitro Jailson Marcedo de Freitas parrou a jogada. Tudo para que o volante Fabinho, do Inter, fosse atendido, após disputa na área do Atlético. A decisão do árbitro irritou jogadores e torcedores atleticanos.

O árbitro sinalizou quatro minutos de acréscimos, mas o jogo entre Atlético e Inter se estendeu alguns minutos a mais, tudo por causa de uma confusão no banco de reservas da equipe gaúcha. Os jogadores do time colorado começaram a reclamar de uma falta marcada, ao ponto e objetos serem atirados em campo e até mesmo com atleticanos indo ao local. A confusão rendeu a expulsão do zagueiro Paulão, que sequer entrou no jogo.

ATLÉTICO-MG

Victor; Carlos César, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso e Otero (Rafael Carioca); Luan (Cazares), Robinho (Clayton) e Lucas Pratto. T.: Marcelo Oliveira

INTER

Danilo Fernandes; Ceará, Alan Costa, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, William, Anderson (Andrigo) e Valdívia (Eduardo Sasha); Aylon (Ariel). T.: Celso Roth

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Gols: Aylon, aos 26, Robinho, aos 47, e Anderson, aos 49 min do 1º tempo; Lucas Pratto, aos 16 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Luan, Rafael Carioca (A), Ariel, Ceará, Valdívia, Eduardo Sasha e Aylon (I)

Cartão vermelho: Paulão (I)

Público: 20.447

Renda: R$ 1.434.860,00

Folhapress