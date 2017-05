Integrante do grupo Swing e Simpatia é morto com 9 tiros

Um dos integrantes do grupo de pagode Swing e Simpatia foi assassinado com nove tiros, na noite desta sexta-feira (26), na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. José Nicolau era conhecido como “Gu” estava na rua Paulo, no bairro Vila Emil, quando foi alvejado com os tiros.

De acordo com a polícia, o homicídio ocorreu em frente de uma choperia, que pertencia a vítima. Testemunhas informaram que um carro com um homem dentro parou na frente do estabelecimento. O suspeito atirou várias vezes na direção do pagodeiro. O caso ocorreu às 22h30.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu e o sepultamento ocorre neste sábado (27). A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Ninguém soube informar qual teria sido o motivo da morte.

EM TEMPO