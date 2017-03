Integração fortalece setor primário no Amazonas

A integração do Sistema Sepror – composto por cinco instituições ligadas ao setor primário: Idam, Adaf, Sepror, Sepa e ADS -, caminha ao encontro do novo modelo de desenvolvimento para a região amazônica proposto pelo governo do Amazonas. A matriz econômica ambiental em fase de implantação vem para fortalecer a economia local, o desenvolvimento sustentável e o setor primário do Estado.

O novo modelo econômico vai diversificar a economia do Estado ao potencializar as riquezas locais com projetos voltados para a piscicultura, fruticultura, fármacos e cosméticos e mineração.

Para atender de forma eficiente o novo projeto econômico, que está focado em sua maior parte para o setor primário, o atual secretário de Produção Rural, Hamilton Casara, tem feito a integração de todos os órgãos que atuam com o setor primário. A formação de um sistema unificado em que as vinculadas atuam de forma unificada, segundo Casara, vai permitir toda a consolidação do novo modelo econômico e ambiental.

“Nosso corpo de técnicos e gestores estarão integrados para atuarem na elaboração de projetos, captação de recursos e indicação de créditos que vão fomentar esse modelo econômico dentro do setor primário. Por isso a integração tem sido o ponto focal dessa segunda fase da matriz, em que o corpo técnico e gestor destas pastas estão sendo capacitados para colocar em prática o novo modelo”, reforça.

Melhorias

Para alcançar a integração e fortalecer o setor primário dentro do novo modelo econômico mudanças administrativas e estruturais estão sendo feitas nos órgãos que compõem o Sistema Sepror. A centralização de todas as instituições em um único prédio foi uma delas. A partir de abril o Sistema Sepror passa a funcionar em uma nova sede, no bairro Japiim, Zona Sul, para atender melhor os produtores rurais e os parceiros.

Num único lugar o público externo vai ter acesso aos serviços da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) e da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Segundo o diretor-presidente do Idam, Malvino Salvador, não é apenas o público que ganha com a nova sede. O serviço interno e o planejamento das ações para o setor primário também ganham. Isso porque a concentração em um único prédio de todas as vinculadas vai diminuir a burocracia, reduzir os processos e facilitar o acesso entre os técnicos em toda a cadeia do setor primário.