Instrumentista comanda concerto de flauta transversal no Palácio da Justiça

Em mais uma edição dos tradicionais ‘Concertos Matinais’, o Centro Cultural Palácio da Justiça localizado na avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro, recebe, no domingo (27), um recital com alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Desta vez, Rodrigo Acioli é quem comanda a manhã musical, com a flauta transversal, a partir das 11h. A entrada é gratuita.

Segundo o instrumentista, a ideia do concerto surgiu com seu professor no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Arley Raiol, que também é integrante da Amazonas Filarmônica. “A ideia inicial do professor era de realizar recitais para, além de mostrarmos o que aprendemos no liceu, melhorarmos o nosso próprio desenvolvimento musical”, explica Acioli.

Durante o recital, serão apresentadas obras como ‘Chôros’, de Heitor Villa-Lobos, ‘Il Pastore Svizzero’, de Pietro Morlacchi, e ‘Andante et Rondó’, de Franz Doppler. Estas ainda serão explicadas e contextualizadas pelos músicos, que proporcionarão um maior contato do público com a flauta transversal.

Além da difusão do instrumento, outra finalidade dos concertos matinais promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) é a aproximação do grande público com a música clássica.

Dança

Também no domingo, desta vez no Teatro Amazonas, a Secretaria de Estado de Cultura promove uma apresentação do espetáculo ‘Experimental em movimento’. O evento acontece no Teatro Amazonas, a partir das 19h, com entrada franca.

O espetáculo será executado pelo Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas. Os alunos do Núcleo de Formação em Dança do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, sob a direção geral da coreógrafa Monique Andrade, diretora do Balé Experimental, também participam da apresentação.

Durante o espetáculo, serão apresentadas as obras ‘Bodas’, de Eduardo Amaral, e ‘Entre parênteses’, de Rodrigo Vieira. A primeira, que será com os alunos do liceu, é uma releitura de movimentos, gestos e afetos da obra ‘Le Noces’, de Bronislava Nijinska, com música de Igor Stravinsky, e estreou no projeto Conexões em Movimento.

Já a coreografia ‘Entre parênteses’ é baseada numa quadrilogia do poeta amazonense Aníbal Beça: a vírgula, o ponto, dois-pontos e as reticências. Estreada no projeto ‘Alma de um poeta’, a obra traz o entendimento de que viver é entender que um dia tudo vai acabar, e tudo o que for importante na vida será destacado ‘Entre parênteses’.

Para Monique Andrade, o espetáculo será uma oportunidade para que os alunos do liceu coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem como trabalharem em parceria com bailarinos já profissionais. “São jovens muito talentosos, que poderão mostrar o seu crescimento, coreografando obras de amazonenses muito talentosos, em especial, a obra ‘Bodas’, que possibilitou uma nova fase de amadurecimento para todos eles, principalmente para os alunos finalistas do curso”, ressalta.