Instrução processual da ‘Operação Cauxi’ inicia nesta terça e envolve Xinaik Medeiros

A instrução processual do caso “Operação Cauxi” iniciou na manhã dessa terça-feira (13), pelo juiz de direito Jorsenildo Dourado do Nascimento, titular da 1ª vara de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O caso resultou na prisão de 13 pessoas, dentre elas o ex-prefeito de Iranduba Xinaik Silva Medeiros.

Além da prisão de Xinaik, a operação desarticulou o esquema de desvio de dinheiro público e fraudes em licitações da prefeitura do município cujo montante ultrapassa R$ 56 milhões. No primeiro dia, Xinaik Medeiros, a irmã dele, Nádia Medeiros de Araújo, André Maciel de Lima foram ouvidos na qualidade de testemunha de acusação.

Um dos envolvidos no processo, Edu Souza tem delação premiada e é o único que não tem o direito de permanecer calado.

Dos 13 acusados do processo, apenas seis permanecem presos. O processo da operação é hoje o maior em tramitação hoje, no Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) com mais de 44 mil páginas e não corre em segredo de justiça.

Pela complexidade do processo o juiz responsável determinou, em junho desse ano, o desmembramento do processo em três núcleos. Segundo a promotora do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) Yara Marinho, os três núcleos serão tratados em todas as audiências.

“Pela complexidade do processo, a determinação do magistrado foi que se dividissem em núcleo; político onde ficaram os acusados detentores de cargos públicos; empresarial que é composto pelos empresários envolvidos nos esquemas de corrupção; e o Administrativo onde estão os servidores públicos da Prefeitura de Iranduba” ressaltou a promotora.

A instrução ocorrerá nos dias 13, 14, 15 e 16 de dezembro, na sala da 1ª Câmara Criminal do TJAM, sede do edifício Desembargador Arnoldo Péres, localizado na avenida André Araujo, s/n, Aleixo, zona Centro-sul de Manaus, devido a estrutura do fórum do município não comportar o número de participantes das audiências que em média são 40.

Bárbara Costa

Portal EM TEMPO