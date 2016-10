Institutos divulgam pesquisas de intenção de votos para segundo turno em Manaus

Se a eleição do segundo turno do pleito fosse hoje, o prefeito Arthur Neto (PSDB) seria reeleito conforme o resultado de duas pesquisas eleitorais divulgadas nesta sexta-feira (7). Entretanto, num outro cenário feito por uma terceira empresa, cujo resultado também foi divulgado nesta tarde, o novo prefeito seria Marcelo Ramos (PR).

Na pesquisa realizada pela DMP/Tiradentes, Marcelo larga na frente com 43,5% dos votos válidos contra 36,5% de Arthur. A pesquisa entrevistou 1003 eleitores entre os dias 4 a 6 deste mês, em todas as zonas da cidade e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM – 09846/2016. Nesta sondagem, os indecisos (os que ainda não sabem e os que devem votar branco ou nulo) somam 20% das intenções de votos.

Já na pesquisa do Instituto Diário, realizada nesta semana, entre os dias 3 e 5, em que ouviu 800 eleitores da capital, os números apontam favoritismo do tucano, que larga na frente com 49,7% contra 44,2% de Marcelo Ramos. A sondagem mostrou ainda que 6% dos entrevistados ainda estão indecisos. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número AM – 01057/2016.

Arthur Neto também arranca na frente na sondagem divulgada pela #Pesquisa365 com 51% dos votos contra 49%, de Ramos. Sob o registro número 04733/2016 no TSE, a pesquisa entrevistou mil pessoas entre os dias 4 a 7, a margem de erro é de 3,1% para mais ou para menos e o grau de confiabilidade é de 95%.

O proprietário da #Pesquisa365, empresário Durango Duarte, adiantou que sua empresa já registrou mais duas sondagens sobre o segundo turno, que serão divulgadas nos dias 21 e 28 deste mês.

