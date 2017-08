Instituto Sabin inaugura Ludoteca em Manaus

O projeto acontece em parceria com a Prefeitura do município, por meio da Semmasdh – Divulgação

Com o objetivo de oferecer um ambiente propício para o acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência, o Sabin, por meio do investimento social do Instituto Sabin, irá inaugurar nesta terça-feira (29), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Prourbis, a segunda Ludoteca em Manaus. O projeto acontece em parceria com a Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

O local, vai trazer espaços equipados com jogos, brinquedos, livros e material pedagógico para auxiliar o trabalho de aproximação e interação de psicólogos e assistentes sociais.

Leia também: Manaus ganha ludoteca e academia ao ar livre a partir de parceria social

O atendimento às vítimas é realizado por meio de experiências lúdicas, como explica o gerente executivo do Instituto Sabin, Fábio Deboni. “Os brinquedos e os jogos auxiliam o trabalho. Quando a criança está ali, naquele ambiente, se sente mais à vontade para falar da violência que sofreu ou presenciou, o que facilita um diagnóstico”.

Vários objetos fazem parte do universo das ludotecas, a exemplo de quebra-cabeça, fantoches, bonecas de pano, giz de cera, massa de modelar. Outros brinquedos também são utilizados no trabalho de acompanhamento, como bonecos sexuados, que representam policial, família terapêutica e família inclusão social.

Criado em 2008, o Projeto Ludotecas conta com uma unidade instalada em Manaus, no CREAS Centro-Sul, além de mais 74 espalhadas por diversos estados do Brasil. Cerca de 40 mil pessoas já foram impactadas pelo projeto desde sua fundação.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Crianças brilham na Copa Alvorada Kids de Jiu-Jítsu em Manaus

Senadores discutem abuso contra crianças e adolescentes na internet

Estudo aponta queda de QI em crianças brasileiras