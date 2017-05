Instituto premia empresas com políticas corporativas para as mulheres

A igualdade de gênero é uma realidade distante em muitas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, onde a maioria das companhias ainda prefere os homens nos cargos de liderança, especialmente, CEO e vice-presidência. O Instituto Great Place to Work premia as melhores empresas para trabalhar, anunciou pela primeira vez, na noite desta terça-feira (9), o ranking focado nas políticas corporativas para mulheres. O Laboratório Sabin foi eleio a melhor “Empresa para Mulher Trabalhar em 2017”, na categoria grande porte.

Criado há 33 anos pelas empreendedoras Sandra Soares Costa e Janete Vaz, e liderado atualmente pela CEO, Lídia Abdalla, o Sabin possui 74% dos seus cargos de chefia conduzidos por mulheres. Mas a participação feminina é grande no grupo como um todo, já que 77% do seu quadro de colaboradores é de mulheres, enquanto a média nacional é de 19%, segundo pesquisa da International Business Report (IBR) – Women in Business.

“O mundo corporativo ainda é um território liderado majoritariamente por homens. Mas, no Sabin, acreditamos que a diversidade dentro da organização garante uma empresa cada vez mais competitiva com talentos e pessoas que têm diferentes perfis, habilidades e competências. A oportunidade de ascensão na carreira é para quem está preparado para assumir as posições”, afirma a CEO do grupo Sabin, Lídia Abdalla.

A valorização à mão de obra feminina também é demonstrada por meio de programas e benefícios que ajudam a mulher a conciliar trabalho e família em sua jornada diária. Desde que decide casar até o momento de ter filhos, o Sabin dá todo suporte e apoio às suas colaboradoras. Entre eles estão auxílio casamento, auxílio enxoval de bebê, incentivo ao chá de fraldas, programa gestação, que orienta sobre pré-natal, alimentação e cuidados com a saúde da gestante, além do auxílio babá.

Em razão desse modelo de gestão, é que o grupo ganhou o prêmio GPTW, que avalia as políticas e práticas de gestão de pessoas existentes nas organizações, construindo um ranking com as que mais se destacam no cenário nacional.

“A política de gestão de pessoas do Laboratório tem a preocupação em valorizar o papel da mulher na organização e buscar facilitar seu dia a dia, além de contribuir para sua realização pessoal como mulher, profissional e mãe”, a diretora Administrativa e de Pessoas, Marly Vidal.

Em 2016, o Sabin também recebeu a premiação de Melhor Empresa para Mulher Trabalhar e se tornou signatário dos 7 Princípios de Empoderamento das Mulheres, estabelecido pela ONU Mulheres, sendo um deles o tratamento de todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação.

Com informações da assessoria