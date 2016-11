Instituto Nacer realiza campanha de Natal para crianças em situação de risco em Manaus

O Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), localizado no Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez de Novembro, está promovendo uma campanha de arrecadação de artigos para decoração natalina. O objetivo é ornamentar a instituição para a celebração do período. As crianças atendidas pela unidade fizeram cartinhas com pedidos e os manauaras podem aderir a ação e ser um dos ‘Padrinhos do Natal’.

Guirlandas, pisca-piscas, bonecos natalinos, bolas decorativas, entre outros enfeites temáticos, podem ser entregues na sede do Nacer, de segunda-feira a sábado, das 9h às 17h. Quem não puder ir até o local, pode entrar em contato com o abrigo através dos números (92) 3302-6282 ou 99326-6221 para solicitar a coleta do material.

“O Natal é uma época que carrega um significado muito especial e a decoração faz parte dessa tradição. O intuito é possibilitar que os nossos pequenos também possam vivenciar esse clima mágico proporcionado pela data”, afirmou o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

Além da arrecadação dos itens, a instituição está realizando a ação ‘Padrinhos de Natal’, que convoca a população a ajudar a realizar o desejo das 19 crianças e adolescentes que atualmente são acolhidas no local. Os pedidos foram colocados em cartas que podem ser recolhidas no abrigo até o dia 10 de dezembro.

“É um ato de amor e solidariedade que vai fazer a diferença na vida de uma criança. Convidamos todos a participar. A entrega oficial dos presentes ocorrerá no dia 16 de dezembro”, informou Rodrigues.

Sobre o Nacer

O núcleo de assistência à criança e família em situação de risco é uma associação de assistência em regime de abrigo. A instituição tem como propósito reduzir a mortalidade infantil e materna, através do combate à desnutrição, cuidado e prevenção da gravidez precoce. Mais informações no site: www.nacercrianca.org.

Com informações da assessoria