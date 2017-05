Instituto na Amazônia desenvolve estrutura para abate de jacarés

Embora o manejo participativo de jacarés possua autorização legal, ainda é uma atividade pouco desenvolvida por populações tradicionais e ainda há muito a ser desenvolvido em relação às metodologias e técnicas para a sustentabilidade da atividade. Exemplo disso é que ainda não existe um modelo padrão de estrutura flutuante para o abate do animal, embora a legislação que autoriza e estabelece regras para este manejo esteja em vigor há mais de cinco anos. O Instituto Mamirauá está desenvolvendo a Planta de Abate Remoto (Plantar), que será uma estrutura piloto para o desenvolvimento do manejo participativo de jacarés.

A proposta é que a Plantar possa servir de modelo, em acordo com as legislações vigentes e conciliando sustentabilidade ambiental, tecnologia e inovação, e adequação às exigências higiênicas e sanitárias, como descreve o pesquisador do Grupo de Pesquisas em Inovação, Desenvolvimento e Tecnologias Sustentáveis do Instituto Mamirauá, João Paulo Borges Pedro. “Ainda não existe no estado do Amazonas uma estrutura flutuante que permite abater jacarés e que contemple as exigências legais e sanitárias.

Estrutura flutuante

A estrutura flutuante permitirá que o abate de jacarés, seguindo os protocolos de manejo, seja realizado na área da comunidade, próximo aos locais de captura, reduzindo assim o esforço dos comunitários envolvidos com o processo”, comentou.

A estrutura está sendo construída no município de Tefé, no Amazonas, com envolvimento de técnicos e pesquisadores do Instituto, que atua como uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

De acordo com a assessoria, será uma estrutura flutuante de metal, de 112 metros², com tecnologias adaptadas para geração de energia e tratamento de água e resíduos. Esta ação é financiada pela Fundação Moore.

Manejo

Robinson Botero-Arias, pesquisador do Instituto Mamirauá, reforça que as pesquisas científicas já demonstraram que o manejo de jacarés é viável na região. De acordo com o pesquisador, são dois locais com informações científicas de longo prazo, no estado do Amazonas, sobre o status das populações de jacarés: a Reserva Mamirauá e a Reserva Piagaçu-Purus. Estes resultados dão suporte científico para a implementação de um sistema participativo de manejo de jacarés pelas comunidades locais.

Com informações da assessoria