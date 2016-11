Instituto Mamirauá e EM TEMPO fecham parceria para divulgação de novas pesquisas científicas em 2017

Com intuito de divulgar as pesquisas realizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), a analista de comunicação da organização social, Amanda Lelis, fez uma visita a redação do Jornal AMAZONAS EM TEMPO, na tarde desta sexta-feira (11). Ela foi recebida pelo diretor de redação, Mário Adolfo, que ressaltou a importância da divulgação do trabalho científico.

O instituto tem como missão promover pesquisa científica sobre a biodiversidade, manejo e conservação dos recursos naturais da Amazônia de forma participativa e sustentável. Segundo Mário Adolfo, o EM TEMPO tem tradição e sempre teve espaço para o jornalismo cientifico, servindo como tradutor da linguagem especializada, utilizada pelos pesquisadores, na divulgação dos resultados das pesquisas para os leitores atentos aos assuntos da região amazônica.

“O instituto tem uma amplitude de projetos e pesquisas que devem ser divulgados para toda a população. O amazonense é beneficiado por esse trabalho e o nosso papel é informar. Eu acho que o jornal EM TEMPO trouxe uma série de mudanças no jornalismo local. Nós temos tradição nas inovações, inclusive, já fomos premiados em diversas matérias de cunho científico. O jornal foi um dos primeiros a focar no jornalismo cientifico e vamos continuar fazendo esse trabalho, já estreitando os laços com o instituto”, relatou.

Segundo Amanda Lelis, o Instituto Mamirauá divulga amplamente os resultados gerados pelas pesquisas científicas, promovendo eventos ou publicações com apoio da imprensa local e nacional. Ela destacou a importância do apoio do Jornal EM TEMPO na propagação das pesquisas desenvolvidas.

“O instituto mantém uma série de projetos. A atuação dele principal é nas duas unidades de conservação, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. O instituto, em parceria com as comunidades ribeirinhas, acompanha e realiza ações de manejo com assessoria técnica em algumas atividades econômicas, como manejo de pesca e manejo florestal, por exemplo. É muito importante essa parceria com os veículos de comunicação, principalmente, com o Em Tempo – que sempre colaborou para a divulgação científica das pesquisas na Amazônia”, relatou Amanda.

Entre as atividades realizadas pelo IDSM estão pesquisa e monitoramento, manejo e desenvolvimento e projetos institucionais integrados. O Instituto Mamirauá promove pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento, voltadas para a conservação da biodiversidade, para o manejo de recursos e o desenvolvimento sustentável. O manejo do pirarucu é uma das pesquisas realizadas pela organização que ajuda a desenvolver a atividade pesqueira da espécie na região.

Destaque científico

O AMAZONAS EM TEMPO retratou o trabalho desenvolvido pelo instituto no manejo do pirarucu em 2013. A edição do dia 23 de novembro daquele ano, a capa do impresso estampou a reportagem ‘O milagre dos Peixes’ – que foi premiada em duas premiações de jornalismo nacionais. A série relatou como se deu a recuperação dos cardumes de pirarucu na Reserva Ecológica Mamirauá depois da pesca predatória praticada na região que trouxe sérios riscos à espécie.

A equipe de reportagem ficou uma semana acompanhando o trabalho de 500 pescadores da Colônia de Pescadores Z-32 de Maraã (Colpema), na região do meio Solimões e Japurá, que eram monitorados pelos técnicos do instituto. O caderno especial foi fechado em apenas um dia e trouxe um selo exclusivo feito com a pele do pirarucu. Mário Adolfo ganhou o prêmio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) pela reportagem, na categoria Destaque Regional Norte, e o editor chefe de fotografia, Ricardo Oliveira, faturou o prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria fotojornalismo.

Em 2017 vem mais novidades, o jornal e os demais veículos, como o Portal EM TEMPO, que integram o Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC), vão trazer ao conhecimento público novos conteúdos relevantes de pesquisas desenvolvidas na Amazônia, em parceria com o instituto.

Bruna Souza

Jornal EM TEMPO