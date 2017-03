Instituto inaugura sala de informática para surdos com investimento do FPS

Crianças e adolescentes com deficiência auditiva estão ganhando uma nova oportunidade para inclusão digital em Manaus. O Instituto Filippo Smaldone, por meio de um termo de fomento do Fundo de Promoção Social (FPS), recebeu R$ 61 mil para a estruturação tecnológica e inaugurou seu novo Laboratório de Informática nesta sexta-feira (24).

Um grupo de 106 alunos, crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos, foi certificado durante a inauguração do espaço projetado para a melhor visualização dos alunos e professor. O laboratório, que oferece cursos de informática e o apoio pedagógico de crianças e adolescentes com surdez em idade escolar, foi montado com investimentos do Fundo de Promoção Social, presidido pela primeira-dama, Edilene Gomes de Oliveira. Com o recurso foram adquiridos 15 microcomputadores, roteadores, projetor de imagem, impressora, condicionador de ar, cadeiras e outros mobiliários.

“Estamos muito felizes em contribuir com a inclusão digital das pessoas com deficiência auditiva. É um trabalho bonito e grandioso de preparar essas crianças e jovens para o mundo moderno, onde as relações sociais são todas permeadas pela tecnologia, pelo computador e a internet”, destacou a primeira-dama.

O trabalho vem sendo feito há 32 anos em Manaus e atende não somente crianças com deficiência auditiva, como também a família deles. A superiora do Instituto, irmã Alessandra Farias, disse que adquirir os computadores de última geração foi uma bênção alcançada.

“Estamos muito feliz por conseguir a graça de obter os computadores, data show e ar condicionado para o nosso laboratório. Nós tivemos toda uma preocupação de adquirirmos os objetos, como a lousa de vidro, adaptados para eles” conta.

Para a inclusão digital, as aulas são feitas usando a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O trabalho educacional exige atenção individualizada e será direcionado também para o mercado de trabalho, segundo o professor Joanes Paulo Hajamin.

“Eu uso vídeos para ensinar, para eles têm que ter um atendimento individual. Cada um deles tem Facebook, mas queremos favorecer o uso da informática gradativamente durante o ano. O objetivo é que eles estejam aptos para ingressar no mercado de trabalho”, afirmou ele que já atua há 3 anos no instituto.

Atualmente, o Instituto Filippo Smaldone possui 345 crianças matriculadas, sendo que 130 possuem deficiência auditiva e cursam educação especial. Contudo, a entidade atende, por mês, uma média de 600 pessoas com deficiência auditiva em outras atividades.

Laize Minelli

EM TEMPO