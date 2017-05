Instituto cuida de pessoas especiais com apoio de pais e comunitários

O Instituto Filippo Smaldone, referência em educação de audição e linguagem do Amazonas, abriu suas portas para ofertar aos familiares de alunos e à comunidade, nos fins de semana, serviços de esporte, libras, informática e lazer. A escola sobrevive da ajuda financeira por meio de captação de recursos. A entidade acolhe cerca de 367 crianças e adolescentes, sendo eles surdos e ouvintes.

O projeto que pretende aproximar cada vez mais a comunidade da escola, iniciou neste ano e vem atraindo a atenção de quem tem interesse nos serviços. “O público que mais prestigia essas ações especificas para a comunidade é a família do nosso aluno surdo. Temos também uma boa aceitação do público ouvinte, que já faz esse uso, participa das atividades, mesmo não tendo ligação com os surdos”, disse a assistente social da entidade, Raquel Lira.

Além disso, Raquel destaca que também em 2017, o instituto foi contemplado no contexto escolar, com dois projetos que ofertam oficinas, esporte, lazer, iniciação digital, artesanato, teatro, dança e libras. Esses serviços culminam com a educação, saúde e cultura.

“Trabalhamos essas atividades de acordo com a necessidade das crianças. As surdas que permanecem em período integral, ofertamos de uma maneira que não atrapalhe a escolaridade pela parte da manhã. E os alunos que ficam meio período desenvolvem essas ações conforme o calendário. Ao todo, são beneficiados com os serviços oferecidos pela escola, ao menos 408 pessoas, entre alunos e comunidade”, disse.

Projetos

Outros dois projetos em parceria com o Banco da Amazônia (Basa) e com o Banco do Brasil (BB), considerados de extrema importância para o desenvolvimento educacional dos alunos, estão em processo de execução. Neste caso específico, os menores estão tendo aula teórica e prática sobre horta, reciclagem e meliponicultura, sistema que trabalha a questão da abelha sem ferrão. Para o público infantil, crianças de 2 a 5 anos de idade, existem dois projetos com temas lúdicos e de arte, já aprovados, que aguardam apenas a liberação de recurso para saírem do papel.

Mais atividades

A escola também oferece para a comunidade e pais de alunos cursos de cabeleireiro, doces e salgados, manicure, natação e capoeira.

Gerson Freitas

EM TEMPO