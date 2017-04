Instituto Chico Mendes e UEA promovem Seminário de Turismo

Palestrantes nacionais e internacionais vão falar sobre a ampliação da oferta turística nos estados da Amazônia. O debate acontece no IV Seminário de Turismo em Áreas Protegidas da Amazônia, organizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com o curso de turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O evento acontece do dia 18 ao 20 de abril, no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), localizado na rua Monsenhor Coutinho, 724, Centro, Zona Sul de Manaus.

Em sua 4ª edição, o seminário propõe a discussão de temas como diversificação do uso público, trilhas aquáticas, pesca esportiva e turismo de base

comunitária. O evento também pretende apresentar estudos de casos internacionais e realizar mesas redondas com gestores de unidades de conservação, pesquisadores, operadores turísticos e comunitários.

A abertura do seminário será no dia 18 de abril, às 8h30, com autoridades da UEA, da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, do ICMBio, da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Serviço Florestal dos Estados Unidos (USFS).

EM TEMPO