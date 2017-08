Instituto avaliará impactos ambientais de vazamento de óleo em Nova Olinda do Norte

O incidente ocorreu durante um temporal registrado na segunda-feira (7) – Divulgação

Uma equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) esteve, nesta sexta-feira (11), em Nova Olinda do Norte, município a 126 quilômetros de Manaus, para verificar as consequências do vazamento de óleo diesel de uma usina da Eletrobras Distribuição Amazonas.

O incidente ocorreu durante um temporal registrado na segunda-feira (7). Por causa do vento forte, uma escada metálica caiu sobre a válvula de um dos tanques de armazenagem causando o derramamento do combustível. Segundo o Ipaam, parte do diesel escorreu para uma área alagada rodeada por árvores. O local foi isolado pelas autoridades do município.

Em nota, o instituto disse que vai aguardar o relatório da empresa, que declarou ter adotado providências. O documento será juntado ao levantamento dos técnicos para que sejam tomadas as medidas cabíveis para o caso.

Também em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que 12 mil litros de óleo vazaram para a parte externa da usina e o material foi retirado. Uma empresa especializada em ações de remediação ambiental está no local fazendo a recuperação das áreas degradadas, com previsão de conclusão dos serviços neste sábado (12). Um engenheiro e um gestor ambiental da Distribuidora também estão em Nova Olinda do Norte acompanhando o trabalho.

