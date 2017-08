Instituto Amazônia lança pacote de ações para economia criativa

Como parte das atividades programadas para o período está ainda a próxima edição da Feira do Paço – Divulgação

O Instituto Amazônia lança no mês de setembro um pacote de ações no âmbito da economia criativa como parte do projeto de requalificação do Centro Histórico de Manaus. O instituto já realiza um importante projeto de requalificação urbana do Marco Zero de Manaus, e pretende reforçar as ações para fomentar a economia criativa na capital amazonense, promovendo capacitações, orientações e acompanhamento para empreendedores criativos.

Entre as ações estarão o lançamento de um programa de desenvolvimento pró economia criativa, uma loja colaborativa para venda de produtos e serviços de empreendedores da Feira do Paço, além do Selo Uirapuru para valorizar artistas locais da música e ainda o Projeto de Voluntariado para atrair interessados em contribuir para a requalificação do Centro Histórico nos mais diversos setores.

Leia também: Desemprego é a principal causa da inadimplência, aponta SPC Brasil

Como parte das atividades programadas para o período está ainda a próxima edição da Feira do Paço, que ocorrerá no dia 10 de setembro, com mais de 100 expositores no Paço Municipal de Manaus.

Balanço

“Um evento de grande repercussão e valorização sócio-econômica, cultural e de ocupação do Paço Municipal e entorno é a Feira do Paço que promove geração de renda e oportunidades para empreendedores criativos de diversas áreas. Saldos positivos realizados pela Feira do Paço foram continuados e ampliados pela Prefeitura de Manaus por meio do Passo a Paço, o qual trouxe retorno não só financeiro para comunitários do local, mas também social”, afirmou o Gestor de Cultura e Economia Criativa do Instituto Amazônia, Beto Contartesi.

Feira do Paço

A já tradicional Feira do Paço completa um ano de atividades no mês de setembro. A implantação do projeto segue uma tendência mundial que busca renovação urbana e maior crescimento econômico, além da promoção de consciência sobre a importância do cuidado e manutenção de áreas históricas.

“A economia criativa, através da criatividade humana, é rentável mesmo que seja prestando serviço para a economia tradicional. Ela é a economia do futuro porque é formatada num cenário de escassez de manufatura e caracteriza-se por uma economia comportamental e independe da crise econômica e financeira”, destacou.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Assaltantes roubam moto, carro e deixam duas pessoas feridas na Zona Leste

Funcionários da Expresso Coroado paralisam atividades em protesto por segurança

Gato valioso volta para casa por conta própria e economiza R$ 2 mil reais de sua dona